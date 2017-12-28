Tunus Ve Türkiye Arasındaki Ticaret Açığı Kapatılmalı

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen Tunus-Türkiye İş Forumu esnasında muhabirlere iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren İzari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ve iş dünyasından temsilcilerle Tunus'u ziyaret etmesinin çok zamanda olduğuna işaret etti. İki ülke arasında güçlü ve derin bir potansiyel olduğunun bilincinde olduklarına değinen İzari, yapılacak karşılıklı özel sektör yatırımların daha da çoğalmasına yönelik siyasi isteğin gözle görülür olduğunu belirtti. Tunus ürünlerinin Türkiye piyasasına ihraç edilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu anlatan İzari, eş zamanlı olarak Türk firmalarının da Tunus'ta yatırım yapmaları için büyük bir potansiyel gördüklerini dile getirdi.

Tunuslu Firmalar Türkiye Pazarına Girmeli

Tunus parlamentosunun iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye için iyi olacak şekilde aradaki farkı azaltmak sebebiyle 2018 senesi itibarıyla serbest ticaret anlaşması haricinde bazı Türk ürünlerine vergi uygulama kararı aldıklarını anımsatan İzari, bu konunun çözülmesi için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'den iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki farkın kapatılması için Tunus’lu özel sektör firmaların Türkiye piyasasına girmesinin gerekliliğine işaret eden İzari, ihracata teşvik edilmesi için teminatlar aldıklarını anlattı. İzari, Tunus'un Türkiye'ye ihracatının güçlenmesi ve bu konuyla alakalı sorunun çözüme kavuşması için takip edilecek stratejilerden biri olduğunu belirtti.

Yalnızca ticaret hacmindeki farkın değil aynı zamanda geniş kapsamlı olarak da gidişatın takip edilmesinin gerekliliğine değinen Tunuslu Bakan İzari, iki ülkenin potansiyelini ortaya koyarak bu farkı azaltabileceğini belirtti.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin önemine dikkat çeken İzari, Türkiye'de şubat ayında iki ülkenin başbakanlarının liderlik edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için hazırlık yaptıklarını anlattı. Bu çalışmalar kapsamında konuların tartışılması için bu toplantı doğru ve uygun bir yer olacağını dile getiren İzari, ilerleyen süreçte iki ülke için daha fazla ekonomik fırsat oluşturmayı dilediklerini belirtti.