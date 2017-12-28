Libya’da Patlamanın Ardından Petrol Üretimi Düştü!

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Çarşamba günü bir haftadır ilk defa aşağı yönlü seyretmeye başladı. Libya'nın en güçlü ihracat terminaline petrol taşıyan boru hattının devreden çıkarılması ile bu ülkedeki üretimi geçtiğimiz ay yaşanan üretim kısıntısı anlaşması ile petrol üretimi belirlenen seviyenin altında tutulurken, bu hattın onarılması için bir haftaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Buna ek olarak Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verileri kapsamında, ham petrol stokları geçtiğimiz hafta azaldı. Perşembe günü bildirilecek resmi verilerin de stoklarda düşüş olduğunu göstereceği öngörülmekte.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve içinde Rusya'nın da olduğu ortaklarının üretim kısıntılarını 2018 senesinin sonuna kadar uzatması ile beraberinde üst üste ikinci seneyi de kazançla kapattı. Libya'da üretimin azalmasına sebep olan aksaklık, Kuzey Denizi'nde İngiltere'ye at boru hattının çatlaklar sebebiyle bir süre kapalı kalmasının ardından yeniden açılmasının etkisini gidererek, petrol fiyatlarının Salı günü iki seneyi aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasına sebep oldu.

Üretimin Azalmasıyla Petrol Fiyatları Yükselişe Geçti

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 12 sent artarak, Seul saati ile 11:41 sularında varil başına 59.76 dolara ulaştı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 86 altında kaldı. Kontrat Çarşamba gününü 33 sent gerileyerek 59.64 dolarla sonlandırdı.

Perşembe günü vadesi dolacak Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkexli ICE Futures Europe piyasasında, Çarşamba günü yüzde 0.9 oranında düştükten sonra, 16 sent artarak varil başına 66.60 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 6.84 dolar primli işlem gördü. Daha etkin Mart kontratı 14 sent yükselerek 66.13 dolara çıktı.