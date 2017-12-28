Rüzgar Enerjisi İhaleleri Bugün Sona Erdi
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Rüzgar Enerjisi İhaleleri Bugün Sona Erdi


Rüzgar Enerjisi İhaleleri Bugün Sona Erdi
Rüzgar Enerjisi İhaleleri Bugün Sona Erdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-28 Saat: 23:45:47
Anasayfa Eko Gündem Rüzgar Enerjisi İhaleleri Bugün Sona Erdi

Rüzgar enerjisi yoluyla elektrik üretim santrali kurulmasına yönelik yapılan ön lisans ihalelerinin son gününde 9 bölge için 740 megavat kapasite ayrıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalelerde, dört günlük sürecin sonunda toplam 346 şirket başvuru yaptı.

İhalelerde 260 megavat kapasiteli Çanakkale için en az teklifi -2.87 Dolar/Cent ile PNE Wind Yenilenebilir Enerjiler Ltd. Şti yaptı. Bu teklifle bölgede 71.4 megavatlık kapasite ayrılan şirket, Çanakkale'de Köseler santrali açacak. Selin5, Selin4 ve Selin3 Enerji Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerine ise aynı bölgede 10'ar megavat kapasite ayrıldı. Firmalar, sırayla kilovatsaat başına -2.81 Dolar/Cent, -2.71 Dolar/Cent ve -2.7 Dolar/Cent teklifte bulundu.

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise kilovatsaat başına -2.42 Dolar/Cent teklif verdi ve bölgeden 99.9 megavat kapasite ayrıldı. Firmanın Çanakkale'de açacağı santralin ismi Çınar RES olacak. Buna ek olarak kilovatsaat başına -2.35 Dolar/Cent teklif veren Merkom Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,5 megavat, kilovatsaat başına -2.11 Dolar/Cent teklif veren Yakın Yenilenebilir Enerji Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 40 megavat ,kilovatsaat başına -2.1 Dolar/Cent teklif veren Balay Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ,9.9 megavatlık ve kilovatsaat başına -2.09 Dolar/Cent teklif veren Keremres Elektrik Üretim A.Ş. ,3.8 megavat kapasitenin sahibi oldu.

En Çok Kapasite Tahsisi Balıkesir İçin Yapıldı

En geniş kapasiteli ikinci şehir olan Balıkesir bölgesinin ihalesi için 54 şirket teklif verdi. Toplam 160 megavat kapasitesi olan bölge için en az teklifi veren Sarı Kanat Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 9.9 megavat kapasite ayrıldı. Firma, Balıkesir'deki Balya RES projesi için kilovatsaat başına -2.57 Dolar/Cent teklifte bulundu. Kalan 150.1 megavat kapasitenin sahibi ise kilovatsaat başına -2.51 Dolar/Cent teklif veren Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Firma, Balıkesir'de Duygu RES projesini faaliyete sokacak.

Rüzgar Enerjisi RES Elektrik Üretim TEİAŞ Muhammed Mustafa İzgeç
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