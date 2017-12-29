Fakıbaba’dan 4 Dolarlık Ucuz Et Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Sudan’dan et ithalatı ile ilgili basında yer alan haberleri değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan’dan kendilerine ulaşmış herhangi bir teklif olmadığını, 4 dolara et ithalatının da söz konusu olmadığını dile getirdi. Sudan Tarım bakanlığı tarafından kendilerine ulaşan tekliflerin genel olarak yatırım amaçlı olduğunu dile getiren Fakıbaba, pamuk ve soya alanındaki cari açığın Sudan’da yetiştirilecek ürünler ile kapatılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Sudan İle Yakın Dostluğumuz Var

Sudan ile her zaman ülkemizin yakın ilişkiler içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba iki ülkenin arasındaki ilişkilerin kuvvetli olduğunu vurgulayarak burada yatırım yapabileceklerini ifade etti. Ülke yetkililerinin TİGEM’in burada yatırım yapması için 12 bin 500 hektarlık bir alanı tahsis ettiğini ifade eden Bakan, bundan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu ülkede yapacakları üretim çalışmaları için görüşmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Et İthalatından Memnun Değilim

Et ithal etme konusunda istekli olmadığını açıklayan Fakıbaba ilerleyen günlerde b u sorunu çözmek ve vatandaşları arzu ettikleri kalitedeki yerli ete daha uygun fiyatlar ile ulaştırmak için çalışmalar yapacaklarının da müjdesini verdi. Fakıbaba özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilere destek olabilmek amacı ile yeni çalışmalarını duyuracaklarını açıklarken et ithalatının uzun süre devam etmesinin yerli üretici için önemli sorunlar doğuracağının da altını çizdi.