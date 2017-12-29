Zeybekci’den 2018 Yılı İçin 70 Milyarlık Teşvik Müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci basın mensupları ile bir araya gelerek yeni yıl ile ilgili planları değerlendirdi. Ekonomik anlamda 2018 yılından büyük beklentileri olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci özellikle teşvikler alanında yatırımcıları sevindireceklerinin altını çizdi. Hükümetin 2018 yılında Proje Bazlı Teşvik Sistemi dahilinde toplamda 70 milyar lira değerinde yatırıma süper teşvik vermeye hazırlandığını belirten Bakan enerjiden tıpa, petrokimyadan teknolojiye farklı alanlardaki 10’u aşkın projeye verilecek bu teşvikler için başvuruların değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elinden Belgelerini Alacakları

Teşvik konusundaki başvuruların değerlendirilmesi sürecinin 2018’in ilk ayları içerisinde tamamlanacağını belirten Bakan Zeybekci ardından bu süper teşvik için bir tören düzenleneceğini ifade ederek bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan’ın katılımcılara süper teşvik belgelerini takdim edeceğini söyledi.

Birçok Alanda Teşvik Verilecek

Yatırımcı teşviki alanında şimdiye kadar hiç yapılmamış bir programı takip ettiklerini belirten Bakan bu konuda 2017’nin ilk 11 ayı boyunca toplam yatırım tutarı 169 milyar lira olan 6 bin 889 ayrı proje için destek sağlandığını açıkladı. Teşvik kapsamındaki yatırımların tamamlanmasının 1 ila 3 yıl arasında sürdüğün ifade eden Bakan 2017 yılında yapılan teşviklerin bir önceki yılın aynı dönemine göre adet olarak yüzde 48, yatırım tutarı olarak yüzde 82 ve öngörülen istihdam kapsamında ise yüzde 61 artış yaşadığını belirtti. 2017 yılında teşvik verilen yatırımların tamamlanması ile birlikte toplamda 201 bin 700 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.