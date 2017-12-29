29.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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29.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


29.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2017-12-29 Saat: 08:58:53
Anasayfa Altın&Döviz 29.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Senenin son işlem gününde ABD ile vize krizinin çözülmesinin sonuçları piyasalara yansıdı ve dolar kısa sürede düşüşe geçti.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye’deki güvenlik durumunun vize hizmetlerinin yeniden başlatılması konusunda yeterli seviyede iyileştiğini düşündüğünü duyurdu. Diplomatik açıdan böyle iyi bir haberi alan piyasalarda kısa sürede bunun etkisini göstermeye başladı. piyasaların kapanma saatine yakın olmasına rağmen hem kurda düşüş hem de borsada hızlı bir yükseliş yaşandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, piyasaların uzun zamandır bu konuda olumlu haberlere ihtiyaç duyduğunu belirterek diplomatik açıdan gelen bu iyi haberin etkisi ile hem kurun hem de borsanın yılın son işlem günlerini güzel geçireceğini belirtti.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7750’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7800 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5133 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5200’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,1950 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 7,06 yükselerek yeniden 14 bin 900 dolar seviyesine yükseldi.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da dün seansı 112149 puandan kapatan BIST100 Endeksi, yılın son işlem gününe %2,12 yükseliş ile 114480 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 157,46 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

257,45 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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