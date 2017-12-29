Apple’dan Özür ve İndirim Geldi
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Apple’dan Özür ve İndirim Geldi


Apple’dan Özür ve İndirim Geldi
Apple’dan Özür ve İndirim Geldi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-29 Saat: 09:20:11
Anasayfa Şirketler Apple’dan Özür ve İndirim Geldi

Eski model telefonlarını bilerek yavaşlattığını kabul eden Apple kullanıcılardan özür diledi ve pil değişim fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı.

Apple kullanıcıları geçtiğimiz günlerde firmanın eski telefon modellerini gönderilen güncellemeler ile kasıtlı olarak yavaşlattığını itiraf etmesinin ardından büyük bir şok yaşamış ve kullanıcılar haklarını aramak amacı ile mahkemelere başvurmuştu. ABD’de bir haftalık süre içerisinde Apple’a açılan dava sayısı 10’un üzerinde oldu. Bu davalarda Apple’dan 1 milyar dolar seviyesinde bir tazminat talep edildi.

Konu ile ilgili web sitesinden yapılan açıklamada ise Apple kullanıcılarından özür diledi. Bu süreci kötü yönettiklerini kabul eden teknoloji devi firma, müşterilerinin sadakatlerini yeniden kazanmak ve Apple hakkında kötü niyetli yorumlar yapan insanların güvenlerini elde edebilmek amacıyla çeşitli değişiklikler yapılacağı açıklandı.

Batarya Değişimine İndirim Yapılacak

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ABD mağazalarında iPhone 6 ve sonrası modeller için pil değişim fiyatı 70 dolardan 29 dolara indirileceği belirtildi. Son çıkan modeli iPhone X’in Türkiye’deki satış fiyatının 6 bin 99 Türk Lirası olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki Apple Store mağazalarında da pil değişim ücretlerinde bir indirim yapılması söz konusu olabilir.

Pil Durumu Cihazdan Takip Edilebilecek

Konu ile ilgili yeni bir güncelleme yayınlanacağını belirten Apple yetkilileri gelecek güncelleme ile birlikte iOS işletim sistemi üzerinden pil durumunun takip edilebileceğini ve bundan sonra pilin performansa etkilerinin daha rahat gözlenebileceğini dile getirdi. 

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