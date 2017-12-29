Egeli Balıkçılar İçin Sezon Bereketli Geçiyor
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Egeli Balıkçılar İçin Sezon Bereketli Geçiyor


Egeli Balıkçılar İçin Sezon Bereketli Geçiyor
Egeli Balıkçılar İçin Sezon Bereketli Geçiyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-29 Saat: 09:37:30
Anasayfa Eko Gündem Egeli Balıkçılar İçin Sezon Bereketli Geçiyor

Ege Denizinde avlanan balıkçılar ağlarını bereket ile denizden çekiyor ve bu sayede mutlu bir sezon geçiriyor.

Ege Denizi balıkçılarına merhametli davranıyor ve bu sene avlanan balık miktarında büyük bir bereketin yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor. Balıkçılar suya bıraktıkları ağlarını dolu olarak çekiyorlar. Ege bölgesindeki balık piyasasının şekillendiği İzmir Balık Halinde bereketli av sezonunun etkisi ile hareketli günler yaşanıyor. Öyle ki Egede avlanan balıklar başta Karadeniz olmak üzere ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

Balık Miktarı Azaldı Fiyatlar Yükseldi

Konu ile ilgili basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan İzmir balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan bu sene diğer denizlere oranla Ege Denizinde bolluğun hakim olduğunu ve her gün hale yeni balık girişi yapıldığını belirtti. Sezon başında Karadeniz’de yaşanan bolluğun deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeni ile zaman içerisinde hamsinin kuzeye yönelmesiyle azaldığını dile getiren Çakan bu nedenle Ege’den avlanan balığın tüm ülkeye dağıtıldığını belirtti. Karadeniz ve Marmara bölgesinde avlanan balıkçıların da teknelerini Ege Denizine yönlendirdiğini belirten Çakan bu kadar çok avcının aynı alanda avlanmasının doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

50 Bin Ton Balık Girişi Oldu

Bu sene İzmir Balık Haline toplamda 50 bin ton balık girişinin olduğunu dile getiren Çakan avlanan bu balığın Türkiye’nin dört bir tarafına gönderildiğini belirtti. Balık miktarının az olmasının fiyatlara da yansıdığını belirten Çakan artan fiyatlar sayesinde geçtiğimiz yıl bir yılda gerçekleşen cironun bu sene 4 ayda yapıldığını da sözlerine ekledi.

İzmir balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan balık egeli balıkçı
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