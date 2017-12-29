Arabuluculukta Zorunluluk Devri Başlıyor
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Arabuluculukta Zorunluluk Devri Başlıyor


Arabuluculukta Zorunluluk Devri Başlıyor
Arabuluculukta Zorunluluk Devri Başlıyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-29 Saat: 09:50:41
Anasayfa Eko Gündem Arabuluculukta Zorunluluk Devri Başlıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin dava şartı haline getirildiğini hatırlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar için yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi. Arabulucuya başvurmadan mahkemede dava açılamayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu bu uygulama sayesinde her iki taraf için de enerji ve vakit kaybının önlenmiş olacağı vurgulandı.

Arabuluculuk sistemi ile üzerinde anlaşma sağlanan noktaların daha sonra mahkemede dava konusu yapılamayacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, emsal karar uygulamaların klasik yargılama aşamalarında önemli bir sorun olduğunun altını çizerken arabuluculukta bu tarz bir sorun yaşanmayacağını çünkü anlaşma metninin gizli kalacağını belirtti. Tüm tarafların ilgili konu ile ilgili gizlilik kararına uygun davranması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu uzun yargılama süreleri sebebi ile yıllarca süren iş davalarının arabuluculuk müessesinin devreye girmesi ile birlikte son bulacağını düşündüğünü de ifade etti.

Sistemin İşleyişi Nasıl Olacak?

Arabuluculuk süreci işçi ve işverenin karşılıklı çözüm üretememesi ve bir anlaşmazlığa düşmesi durumunda başvuracağı yöntem. Artık arabulucuya başvurmadan mahkemeye başvurulması iş davalarında mümkün olmayacak. İşçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile beraber taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecek ve bu yol ile anlaşılmaması durumunda mahkemeye başvurabilecek. Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işletilecek. Arabulucu, gerçekleştirilen arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içerisinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arabuluculuk arabulucu
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