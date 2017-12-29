İGDAŞ'tan Doğalgaz Faturalarına Taksit İmkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği vade farksız 3 taksit kampanyası için bu yıl 14 banka ile anlaştı. 31 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada Garanti Bankası, TEB, Deniz Bank, A Bank, Türkiye Finans, ING Bank ve Burgan Bank bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor.

Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası, Kuveyt Türk 50 TL-2.000 TL arası, QNB Finansbank 3.000 TL’ye kadar olan, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ise 100 TL ve üzeri faturaları 3 taksite bölüyor. Akbank 100 TL ve üzeri faturalara 4 taksit, Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 5 taksit uyguluyor.

Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, TEB, QNB Finansbank, Halkbank, Denizbank, Kuveyt Türk, A Bank, Türkiye Finans, ING Bank ve Burgan Bank kredi kartlarıyla hem İGDAŞ veznelerinden hem de www.igdas.istanbul üzerinden online olarak, Akbank kredi kartlarıyla ise sadece İGDAŞ veznelerinden kampanya dahilinde taksitle ödeme yapılabiliyor.

Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada; “İGDAŞ olarak tüm İstanbul genelinde abonelerimize güvenli ve düzenli doğalgaz ulaştırıyoruz. Doğalgazın en önemli özelliği diğer fosil yakıtlara göre çok daha temiz, çevreci ve konforlu bir yakıt olması. Doğalgaz, İstanbul’un havasına sağladığı büyük katkının yanı sıra kullanım kolaylığıyla, hayatımızı da çok kolaylaştırıyor. Soğuyan havalar nedeniyle artan doğalgaz tüketimini ve ısınma giderlerini göz önüne alarak vade farksız 3 taksit kampanyamızı başlattık. Bankalarla işbirliği yaptık. Amacımız, kolaylaştırmak. Her zaman olduğu gibi abonelerimize kolaylık sağlamak” dedi.