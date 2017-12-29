Müteahhitler Devletten Alacaklarının Birikmemesi İçin Önlem Alınmasını İstiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün devletin son iki yıl içerisinde toplamda 55 milyar liralık kamu ihalesi gerçekleştirdiğini ve bu ihalelerin piyasaya ciddi oranda rahatlık sağladığını belirtti. Söz konusu ihaleleri alan şirketlerin ise durumdan memnun olmadığını belirten Yenigün firmaların devletten alacaklarının biriktiğini ve artık tahsil etmek istediklerini ifade etti.

Piyasanın Devletten Alacağı Çok Fazla Birikti

Uzun bir süredir alacaklar konusunda beklenti içerisinde olduklarını belirten Yenigün 2018 yılı bütçesinde bütçe açığının yüksek seviyede olmasının kendilerini tedirgin ettiğini ve alacaklarını tahsil edebilmek için ödenek tahsis edilmesini istediklerini dile getirdi. İhale açılmadan önce ödenek takviminin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Yenigün firmaların belirli bir çizelge olmadığı için rasgele teklif vermek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle de ihalelerin doğru iş yapmayan firmalar tarafından alındığını ve bu durumun da insanların sağlığı ve güvenliği konusunda kaygılara yol açtığını sözlerine ekledi.

İhalelerin Belirli Firmalarda Toplanmasından Rahatsızız

Yenigün devlet tarafından açılan ihalelerin belirli bazı firmalarda toplanmasını eleştirdiklerini belirterek bu konuda özellikle ihale kanunu ve uygulamadaki çarpıklıklar nedeni ile bir şey yapamadıklarını ancak dengeli bir dağılım yapılarak işlerin daha düzenli gitmesinin sağlanmasının öneminin altını çizdi. Yenigün müteahhitlerin çok kar ettiğinin sanıldığını belirterek ihale öncesinde ödeme takvimini bilmeleri durumunda yüzde 2-3 gibi rakamlar için emek döktüklerini sözlerine ekledi.