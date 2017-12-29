Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü
Advert Advert Advert


Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü


Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü
Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 09:56:21
Anasayfa Şirketler Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Ariel, Toplum Gönüllüleri Vakfi ve Migros ile gerçekleştirilen kıyafet bağışı toplantısı yoğun ilgi gördü. Şimdiye kadar 100 bin kıyafet toplandığı açıklandı.

Toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdüren Ariel ve Migros’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bu yıl altıncısını düzenlediği “Kıyafet Bağış Kampanyası” 30 Kasım’da tamamlandı. Çok büyük ilgi gören kampanyada 100 bin parça kıyafet toplandı. 56 ilde, toplam 975 Migros ve Kipa mağazasında bulunan kampanya kutularına bırakılan 100 bin adet kıyafet Ariel ile yıkanıp temizlendi. Kıyafetler, TOG ve Kızılay tarafından binlerce çocuğa ulaştırılacak.

Kampanyanın sonuçlarına ilişkin konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar Direktörü İpek Ersavaş, “2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz “Kıyafet Bağış Kampanyası” bu yıl bir rekora imza attı. Kampanyamızın altıncı yılında 100 bin parça kıyafet toplamayı başardık. Bu sonuç bize ne kadar duyarlı bir toplum olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bağışlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tertemiz kıyafetleri çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanya ile ilgili görüşlerini paylaşan Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama Direktörü Aysun Zaman “Migros olarak, sosyal sorumluluk projelerimizi iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve özellikle de müşterilerimizin desteği ile hayata geçiriyor, böylece yarattığımız faydayı çarpan etkisi ile büyütüyoruz. Ariel ve TOG iş birliği ile 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ‘Kıyafet Bağışı’ projemiz de toplumsal konulara duyarlı ve farkındalığı yüksek Migros müşterilerinin gücünü ortaya koyan, çok kıymet verdiğimiz bir çalışma. Geçtiğimiz 6 yılda 225 bin çocuğa ulaşan projemize bu sene müşterilerimiz adeta rekor bir katılımla destek verdi. Bu yıl mağazalarımızdan 100 bin kıyafet bağışı daha aldık. Bu kıyafetler yeni gibi tertemiz hale getirilerek TOG gönüllüleri tarafından ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırılacak. Bir kez daha müşterilerimize destek ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ise vakıf olarak hayata geçirdikleri projelerden duydukları mutluluğu belirterek Toplum Gönüllüleri Vakfı Türkiye'nin en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşlarından biri. 80 ilde 129 üniversite kampüsünde 63 binin üzerinde Toplum Gönüllüsü genç sosyal fayda temelinde projeler geliştiriyor, eğitimler alıyorlar. Ariel ve Migros'un gençlerin değerlendirmelerine, kararlarına ve toplumsal fayda temelinde yaptığı çalışmalara önem verdiğini ve gençleri desteklediğini gösteren bu proje ile çok sayıda genç, kampanyada yaratılan faydanın doğru yerlere ulaşmasını sağladı. Yıllara yayılan bu ilişkinin, yine gençlerin desteklenmesine devam ederek, sürmesini umut ediyoruz” dedi.

kıyafet kampanyası ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!