Kıyafet Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Toplumsal dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdüren Ariel ve Migros’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bu yıl altıncısını düzenlediği “Kıyafet Bağış Kampanyası” 30 Kasım’da tamamlandı. Çok büyük ilgi gören kampanyada 100 bin parça kıyafet toplandı. 56 ilde, toplam 975 Migros ve Kipa mağazasında bulunan kampanya kutularına bırakılan 100 bin adet kıyafet Ariel ile yıkanıp temizlendi. Kıyafetler, TOG ve Kızılay tarafından binlerce çocuğa ulaştırılacak.

Kampanyanın sonuçlarına ilişkin konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar Direktörü İpek Ersavaş, “2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz “Kıyafet Bağış Kampanyası” bu yıl bir rekora imza attı. Kampanyamızın altıncı yılında 100 bin parça kıyafet toplamayı başardık. Bu sonuç bize ne kadar duyarlı bir toplum olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bağışlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tertemiz kıyafetleri çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanya ile ilgili görüşlerini paylaşan Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama Direktörü Aysun Zaman “Migros olarak, sosyal sorumluluk projelerimizi iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve özellikle de müşterilerimizin desteği ile hayata geçiriyor, böylece yarattığımız faydayı çarpan etkisi ile büyütüyoruz. Ariel ve TOG iş birliği ile 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ‘Kıyafet Bağışı’ projemiz de toplumsal konulara duyarlı ve farkındalığı yüksek Migros müşterilerinin gücünü ortaya koyan, çok kıymet verdiğimiz bir çalışma. Geçtiğimiz 6 yılda 225 bin çocuğa ulaşan projemize bu sene müşterilerimiz adeta rekor bir katılımla destek verdi. Bu yıl mağazalarımızdan 100 bin kıyafet bağışı daha aldık. Bu kıyafetler yeni gibi tertemiz hale getirilerek TOG gönüllüleri tarafından ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırılacak. Bir kez daha müşterilerimize destek ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ise vakıf olarak hayata geçirdikleri projelerden duydukları mutluluğu belirterek “Toplum Gönüllüleri Vakfı Türkiye'nin en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşlarından biri. 80 ilde 129 üniversite kampüsünde 63 binin üzerinde Toplum Gönüllüsü genç sosyal fayda temelinde projeler geliştiriyor, eğitimler alıyorlar. Ariel ve Migros'un gençlerin değerlendirmelerine, kararlarına ve toplumsal fayda temelinde yaptığı çalışmalara önem verdiğini ve gençleri desteklediğini gösteren bu proje ile çok sayıda genç, kampanyada yaratılan faydanın doğru yerlere ulaşmasını sağladı. Yıllara yayılan bu ilişkinin, yine gençlerin desteklenmesine devam ederek, sürmesini umut ediyoruz” dedi.