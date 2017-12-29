Lely Calm Buzağı Ölümlerini Engelleyebilir

Türkiye’nin süt sığırcılığı alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Lely Türkiye Genel Müdürü Jülide İyigün, buzağı ölümlerinin bu potansiyelin gerçekleştirilmesinde önemli bir engel olduğunu açıkladı. Süt sığırcılığı yapan çiftliklerin doğru teknolojik yatırımlarla oldukça karlı ve sürdürülebilir hale dönüşebileceğinin altını çizen İyigün, Lely Calm ile buzağı ölümlerinin önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi. Buzağıların doğru pozisyonda, istenilen sıcaklıkta ve gün içerisine yayılan porsiyonlarla beslenmesinin rumen gelişimi için çok önemli olduğunu aktaran İyigün, “Sağlıklı gelişen buzağı, verimli, güçlü ve sağlıklı bir inek olacaktır. Dolayısıyla sürdürülebilir süt üretimi ve süt verimindeki artış için buzağıların bakımı çok önemli. Lely olarak, buzağı mama robotu Lely Calm ile gün içerisine yayılan porsiyonlardaki mamayı, her seferinde istenilen sıcaklık ve doğru pozisyonda vererek buzağıların rumen gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu sayede süt sığırcılığı yapan çiftliklerde hem iş gücünden tasarruf sağlamak hem de buzağıların sağlığını desteklemek mümkün oluyor” diye konuştu.

Türkiye’de buzağı ölümleri yüzde 15 civarında gerçekleşirken, gelişmiş ülkelerde bu oranın %5’in üzerine çıkmadığını hatırlatan İyigün, “Her yıl doğan 3,4 milyon buzağının 480 bin kadarı daha 1 yaşına gelmeden ölüyor. Oysa doğru bakımla bunu engellemek mümkün. Lely olarak süt sığırcılığı yapan çiftliklere bu konuda buzağı mama robotu Lely Calm ile önemli bir avantaj sunuyoruz. Buzağıların doğru beslenmesinde etkili olan mama miktarını tek bir tuşla görmeyi ve karışımı ayarlamayı sağlayan Lely Calm, 30 ile 120 arasında buzağıya süt ya da süt tozu verebiliyor ve otomatik olarak da temizleniyor. Bu sayede buzağıların ihtiyacı olan hijyeni sağlarken çiftçileri de önemli bir iş yükünden kurtaran ürün, buzağılara daha fazla yem almak ve rumenlerini geliştirmek için zaman veriyor. Buzağıların büyüdükçe kolayca ve adım adım mamadan kesilmesine de yardımcı oluyor. Mama robotuyla sunduğumuz Lely Calm uygulamasıyla buzağılarla ilgili verileri bilgisayar üzerinden takip edebilme ve yönetebilme imkanı da sunuyoruz. Bu sayede Lely Calm ile olası sağlık sorunlarını geç olmadan çözebilen çiftçiler, daha sağlıklı gelişen, güçlü ve iyi geviş getiren hayvanlara sahip olabiliyorlar.” dedi.