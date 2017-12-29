Kasım Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı! İhracat Yüzde 11,2 Arttı!

Kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre yılın 11. ayında yapılan ihracat yükseliş yönlü hareket etti. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oldu.

Kasım Ayında İhracatta İthalatta Arttı!

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın özel çalışmasıyla oluşturulan geçici dış ticaret verileri 2017’nin Kasımında Türkiye’nin 14 milyar 217 milyon dolarlık ihracat yaptığına işaret etti.

Kasım ayında gerçekleşen ithalatta ihracat gibi yükseliş yönlü oldu. Geçen yılın aynı ayı ile yapılan karşılaştırmada artışın yüzde 21,3’ü bulduğu kaydedildi. Gerçekleşen ithalatın toplamıysa 20 milyar 537 milyon doları gördü.

Dış Ticaret Açığı Derinleşti

Hazırlanan rapora göre yılın 11. Ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı yüzde 52,4 oranında arttı. Artış sonrasında açık 6 milyar 320 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Dış ticaret açığı beklentisi ise 6 milyar 300 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

2017 yılının Kasım ayı baz alındığında gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama durumu yüzde 69,2’ye geriledi. Bir önceki yılın aynı dönemindeki oran yüzde 75,5 olarak kayda geçmişti.

Açıklanan verilere göre Kasım ayı ihracatı mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırıldığında artış Ekim ayına kıyasla yüzde 1,6’ya işaret etti. Aynı aylar dikkate alındığında ithalatın yüzde 2,4 oranında gerilediği görüldü.

Takvimsel etkilerden arındırılarak ulaşılan sonuçlara göre ihracat bir yılda yüzde 11,1 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde ithalatın yüzde 21,4 arttığı gözlemlendi.

AB’ye İhracat Arttı

Türkiye’nin Kasım ayı ihracatında 28 üyeden oluşan AB’nin aldığı pay yüzde 49,1’e yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 46,7 olarak kayda geçmişti. 2017’nin Kasımında Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı ihracat toplamı 6 milyar 983 milyon doları buldu.

İhracatın İlk Adresi Almanya!

İhracat ülke bazlı incelendiğinde en çok ihracatın Almanya’ya yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. İhracattan elde edilen gelir bir milyar 376 milyon doları buldu. Kasım ayında ithalatın en fazla yapıldığı ülke de Almanya olarak kayda geçti.