Barilla Reklamlarında İki Ünlü Şef Kıyasıya Yarıştı
Advert Advert Advert


Barilla Reklamlarında İki Ünlü Şef Kıyasıya Yarıştı


Barilla Reklamlarında İki Ünlü Şef Kıyasıya Yarıştı
Barilla Reklamlarında İki Ünlü Şef Kıyasıya Yarıştı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 10:55:27
Anasayfa Şirketler Barilla Reklamlarında İki Ünlü Şef Kıyasıya Yarıştı

Barilla yeni reklam filmi ile büyük bir kapışmaya sahne oldu. İki ünlü İtalyan şef mutfakta birbirlerine meydan okudular.

İtalyan mutfağının ve Akdeniz diyetinin sembolü olan domates soslu spagetti, kendi alanlarında iki olağanüstü şampiyonun karşılaşmasına konu oldu. Bir tarafta tüm zamanların en iyi tenisçisi Roger Federer var; stil ikonu ve iyi yemeğe olan tutkusuyla biliniyor ama yemek pişirmeye “aşina olmadığını” söylemekten çekinmiyor. Diğer tarafta ise Michelin yıldızlı şef Davide Oldani; ‘Pop’ mutfağını benimseyen usta şef, herkesin bütçesine uygun basit malzemeleri, daima büyük ustalıkla kullanıyor. Bu iki yetenek, dünyanın sevilen makarna markası Barilla'nın küresel reklam kampanyası için ilk defa karşı karşıya geldi ve İtalyan mutfağının simgesi makarnayı kendi tarzlarında hazırladı.

Çırak Rolünde Bir Usta ve Sürprizlerle Dolu Bir Görev

Federer ve Oldani'nin buluşması, bol sürpriz vadediyor. Bu beklenmedik ikili, yetenek, disiplin, adanmışlık ve en önemlisi sade şeylerde mükemmelliğe ulaşma tutkusu gibi pek çok özelliği paylaşıyor. Bu iki ustanın tutkuları, mizah, eğlence ve lezzet dolu bir hikayeyle örülmüş reklam filmiyle 40 ülkede ekranlara taşındı. Türkiye'de ocak ayında ekranlara gelecek filmde, Roger'in ilk mutfak deneyimi hakkında konuşan titiz şef Davide Oldani; "Bir şampiyonu hemen tanıyabiliyorsunuz; ne yaparsa yapsın, kendini her şeyiyle o işe adıyor. Roger ile reklam filmi çekmek gerçekten çok keyifliydi" dedi.

"Yemek Pişiremiyorum. Mükemmel Değilim!"

Çok farklı gelenekleri ve gastronomi kültürleri olan pek çok farklı ülkeye seyahat ettiğini söyleyen İsviçreli şampiyon Federer ise; "Makarna her zaman benim referans noktalarımdan biri olmaya devam ediyor. Küçüklüğümden beri yiyorum ve muhteşem bir yemek olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl pişirileceğini bilmiyorum. İşin doğrusu, söz konusu yemek yapmak olduğunda mükemmel değilim" itirafında bulundu.

Mücadeleden çekinmeyen, mükemmelliğe giden yolda pes etmeyen şampiyonun spordaki ustalığını mutfakta da gösterme çabasını ekranlara taşıyan kampanyayla ilgili ise Federer; "Makarna, çocukluğumdan beri günlük diyetimin bir parçası oldu. Her zaman yemek masamda yer veriyorum. Doğru beslenme, başarımda temel bir rol oynuyor. Makarna, beslenme ihtiyaçlarımla lezzetli yemekler yeme isteğimi mükemmel bir şekilde dengeliyor. Alanının en iyisi Barilla ekibinin parçası olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

barilla ekonoi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!