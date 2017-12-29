MediaMarkt 57. Mağazasıyla Mersin'de Büyümeye Devam Ediyor
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MediaMarkt 57. Mağazasıyla Mersin'de Büyümeye Devam Ediyor


MediaMarkt 57. Mağazasıyla Mersin'de Büyümeye Devam Ediyor
MediaMarkt 57. Mağazasıyla Mersin'de Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 10:59:44
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Avrupa'nın en hızlı büyüyen teknoloji markası olan MediaMarkt Mersin'de yeni mağazası ile 57. mağazasına kavuşmuş oldu.

Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendecisi olma hedefiyle mağaza yatırımlarını aralıksız sürdüren MediaMarkt, 57. mağazasını Mersin Mezitli’de açtı. 28 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi gösteren teknoloji severler, açılışa özel indirimlerle alışveriş keyfini doyasıya yaşadı.

Mersin’deki ikinci MediaMarkt mağazası olan Mezitli mağazasında toplamda 850 metrekare satış alanı bulunuyor.

‘Ürün Çeşitliliğimizi ve Hizmet Kalitemizi Bir Kez Daha Mersinlilerle Buluşturduk’

2017 yılında gösterdikleri büyüme performansıyla yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım; “MediaMarkt olarak kesintisiz büyüme stratejimiz doğrultusunda yıl sonu hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüketiciyi merkeze alan anlayışımızla onların beklentilerine kulak vererek en iyi konumlarda yer alan mağaza yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 57. mağazamız ile Mersin Mezitli’de, onbinlerce üründen oluşan çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi bir kere daha tüketicilerle buluşturduk. 2018 yılında da devam ettireceğimiz yatırımlarımız ve başarılı performansımızla Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendecisi olma hedefimizedoğru emin adımlarla yürüyoruz. ” dedi.

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