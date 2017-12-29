Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
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Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!


Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:12:49
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul haftanın ve yılın son işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,20 değer kazandı. Endeks gün açılışını 227,94 puanlık artışla yaptı.

Borsa İstanbul haftanın ve yılın son işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,20 değer kazandı. Endeks gün açılışını 227,94 puanlık artışla yaptı.

BIST 100 Güne 114.708,39 Puandan Başladı

Borsa İstanbul yılın son işlem gününe hareketli başladı. Dünkü yükselişe devam eden BIST 100 endeksinin açılış puanı 114.708,39 seviyesinde gerçekleşti.

Holding Endeksi Yüzde 0,25 Değer Kaydetti

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi güne (29.12.2017) yüzde 0,16’lık artışla başladı. Holding endeksi de yükseliş yönlü hareket ederek, yüzde 0,25 oranında değer artırdı.

Sektör Endeksleri Güne İyi Başladı

Gün açılışında sektör endekslerinin yükselişte olduğu görüldü. Sektörel endeksler incelendiğinde günün en çok kazandıranı menkul kıymetler yatırım ortaklığı olarak belirlendi. Sektör endeksleri içerisinde düşüş yönlü hareket eden tek sektör gıda-içecek oldu. Sektör endeksindeki düşüş yüzde 0,29 olarak kayda geçti.

Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışına Ev Sahipliği Yaptı

BIST 100 endeksi 28 Aralık 2017 tarihinde yani dün 114.542,37 puan seviyesine kadar yükseldi. Yükselişi Amerika’nın yaptığı vize açıklaması destekledi. Açıklama ardından alım yönlü hareketler hız kazandı. Endeks değeri gün sonunu 114.480,45 puanla yaptı. Bu seviye son zamanların en yüksek kapanış puanı olarak kayda geçti. Son durumda BIST 100 endeksi dünü, Çarşamba gününe kıyasla yüzde 2,08’i bulan değer artışıyla tamamladı.

Uzmanlara göre bu yükseliş haftanın ve yılın son işlem günü olan 29 Aralık 2017 tarihinde de devam edecek. Analistlere göre BIST 100 endeksinin bugünkü direnç noktası 115.093 puan olacak.

Piyasalar bugün yurtiçinde dış ticaret verilerini yakından takip edecek. Yurtdışında takip edilecek açılamalar arasında ise Almanya’nın enflasyon rakamları öncelikli olacak. 

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