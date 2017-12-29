Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da!

Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni teknik direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’ndaki GS Workinton’u ziyaret etti. Dört yıl aradan sonra dördüncü kez Galatasaray Futbol Takımı’nın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray Spor Kulübü’nün projelerini yakından tanımaya başladı.

Türk Telekom Stadyumu içinde 700 metrekarelik alana kurulan GS Workinton’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte ziyaret eden Fatih Terim, ortak çalışma alanlarını gezdi.

Fatih Terim, Galatasaray’a gönül veren tüm çalışanların kullanımına açık olan GS Workinton’da, çalışanlarla sohbet etti. Galatasaray Spor Kulübü’nün Türk Telekom Stadyumu’nu “Yaşayan Stat’a dönüştürmek için ilk adımı olan GS Workinton’da açık çalışma alanları ve hazır ofisleri gezen Fatih Terim’i bir de sürpriz bekliyordu.

GS Workinton’da Galatasaray efsanelerinin isimlerinin verildiği ofisleri gezen Fatih Terim, kendi isminin verildiği hazır ofisi görünce heyecanlandı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Fatih Terim gösterilen vefa karşısında teşekkür ettiğini ifade etti.

GS Workinton adına yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Gerçek efsaneler, isimleri ilelebet anılanlardır. Galatasaray futbol kulübünün şanlı tarihinde yer edinmiş en önemli başarılara imza atan Fatih Terim de o efsanelerin arasında yer alıyor.”

Fatih Terim, kendi adını taşıyan odada "Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak İçin uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız" yazılı duvarı imzaladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim daha sonra GS Workinton’da ortak çalışma alanlarını kullananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.