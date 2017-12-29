Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da!
Advert Advert Advert


Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da!


Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da!
Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da! Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:23:40
Anasayfa Şirketler Fatih Terim 4 yıl Aradan Sonra GS Workinton'da!

4 yıl aradan sonra 4. kez Galatasaray Spor Kulübünün teknik direktörü olan Fatih Terim saha içerisinde bulunan Workinton'da kendi ofisine giderek çalışanları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni teknik direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’ndaki GS Workinton’u ziyaret etti. Dört yıl aradan sonra dördüncü kez Galatasaray Futbol Takımı’nın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray Spor Kulübü’nün projelerini yakından tanımaya başladı.

Türk Telekom Stadyumu içinde 700 metrekarelik alana kurulan GS Workinton’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte ziyaret eden Fatih Terim, ortak çalışma alanlarını gezdi.

Fatih Terim, Galatasaray’a gönül veren tüm çalışanların kullanımına açık olan GS Workinton’da, çalışanlarla sohbet etti. Galatasaray Spor Kulübü’nün Türk Telekom Stadyumu’nu “Yaşayan Stat’a dönüştürmek için ilk adımı olan GS Workinton’da açık çalışma alanları ve hazır ofisleri gezen Fatih Terim’i bir de sürpriz bekliyordu.

GS Workinton’da Galatasaray efsanelerinin isimlerinin verildiği ofisleri gezen Fatih Terim, kendi isminin verildiği hazır ofisi görünce heyecanlandı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Fatih Terim gösterilen vefa karşısında teşekkür ettiğini ifade etti.

GS Workinton adına yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Gerçek efsaneler, isimleri ilelebet anılanlardır. Galatasaray futbol kulübünün şanlı tarihinde yer edinmiş en önemli başarılara imza atan Fatih Terim de o efsanelerin arasında yer alıyor.”

Fatih Terim, kendi adını taşıyan odada "Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak İçin uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız" yazılı duvarı imzaladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim daha sonra GS Workinton’da ortak çalışma alanlarını kullananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

galatasaray ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!