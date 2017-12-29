İkinciyeni.com Araç Satışında Bireysel Süreci Başlattı

Anadolu Grubu’na bağlı Çelik Motor bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulan İkinciyeni.com, web sürümü altyapısı ve tasarımıyla tamamen güncellendi. Açık artırma motorunun yanı sıra teklif ekranında da şeffaflık özelliği iyileştirildi. Tamamen ihtiyaçlara yönelik tasarlanan araç kataloğuna ek olarak konsinye süreci de hayata geçirdi.

Üye otomobil satıcıları için profesyonel fiyatlama motoru olan, regresyon tabanlı Carwizz modülü de siteye eklendi. Bu modülle bireyler satmak istedikleri otomobilin özellikleri ekledikten sonra piyasa değerini ortaya çıkarmış oluyor. Belirlenen fiyat aralığı satıcı için uygun ise İkinciyeni.com şubelerinden otomobile ekspertiz yaptırmak için randevu alınıyor. Bağımsız bir kuruluş olan TÜV SÜD tarafından otomobil inceleniyor ve nihai bir fiyat ortaya çıkıyor. İkinciyeni.com’un sunduğu bir diğer hizmet ise garanti fiyat özelliği… Üyeler İkinciyeni.com’un önerdiği açılış fiyatından otomobillerini açık artırmaya çıkardığında, otomobil garanti fiyatın altında kaldığında marka farkı karşılıyor.

Sigorta ve kasko, araç bakım ürünleri, lojistik hizmeti, taşıt kredileri için anlaşmalı bankalar gibi tamamlayıcı hizmetler de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Mükemmel Deneyim İsteyenlerin Tercihi İkinciyeni.com

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, İkinciyeni.com’u özellikle zamanı değerli, internet alışverişinin kolaylığını her sektörde arayan ve güvenebileceği bir platform isteyen tüketicilerin tercih ettiğini belirtti. Sitede ikinci el piyasasında müşterilerin güvenilir ve kaliteli hizmet ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Maraş, her gün yenilenen açık artırmalarla otomobil hayali kuranlara zengin seçenekler sunduklarını söyledi.

Maraş, “İkinciyeni.com geçtiğimiz günlerde paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz bir değişikliğe daha imza attı. Daha önce sadece otomobil alınabilen sitemizden artık bireysel kullanıcılar da otomobil satabilecek Açık artırma sistemiyle otomobil satmanın insanlara yepyeni ve heyecanlı bir deneyim yaşattığını söylemek mümkün. İkinciyeni.com ile hayata geçen sistem hem alıcı hem de satıcı için büyük avantajlar sağlıyor. Yeni internet sitemizle kullanıcılarımıza daha konforlu ve hızlı hizmet vermeye başladık. Yenilenen sitemizde artık bireyler de en konforlu şekilde araç satışı yapabilecek” dedi.

Özgür Maraş son olarak, 2017 yılında toplam 20 bin otomobil satışını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

İkinciyeni.com: Her Gün 100’ün Üzerinde Otomobil Satılıyor

İkinciyeni.com’un, İstanbul’da Kartal ve Bakırköy’de olmak üzere İzmir, Ankara, Kocaeli ve Gaziantep ve Bursa’da şubeleri bulunuyor. 200 bini geçen üyesiyle ikinciyeni.com, her gün ortalama 100’ün üzerinde otomobili şeffaf, güvenilir ve en önemlisi de Anadolu Grubu güvencesi ile otomobil almak isteyenlerle buluşturuyor.

İkinciyeni.com müşteri memnuniyetine büyük önem vermesinden dolayı satın alınan otomobilin durumunun, yayımlanan ekspertiz raporundan farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, 7 iş günü içinde iade garantisi veriyor.