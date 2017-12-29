Yemeksepeti Yeni Yıl Menüsünü Araştırdı
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Yemeksepeti Yeni Yıl Menüsünü Araştırdı


Yemeksepeti Yeni Yıl Menüsünü Araştırdı
Yemeksepeti Yeni Yıl Menüsünü Araştırdı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:34:57
Anasayfa Şirketler Yemeksepeti Yeni Yıl Menüsünü Araştırdı

Hazır yemek sektörünün öncülerinden Yemeksepeti.com her yıl yaptığı gibi yeni yıl menüsünü araştırdı. Türk mutfağından vazgeçilemediği ortaya kondu.

Yemeksepeti bu yıl da yine Türkiye’nin yemek tercihlerinin nabzını tutuyor. 2017’de 2,1 milyon yeni üyenin katılımıyla 8 milyon kişilik dev bir aileye dönüşen Yemeksepeti’nde, 22 bin tekil restorandan 190 milyon porsiyon yemek siparişi verildi.

Yemeksepeti bu verileri inceleyerek, Türkiye’nin 2017’deki bir günlük menüsünü çıkardı. Buna göre sabahları kahvaltıda kahvaltı tabağı ve portakal suyu tercih edildi. Kahvaltılar Ayvalık tostuyla pekiştirildi. Güne sıkı bir başlangıcın ardından, öğle menüsünde burger, patates kızartması ve çikolatalı sufle üçlüsü yendi. Global lezzetlere göz kırpan bu menüyü akşamları Türk mutfağı takip etti. Akşam yemeğinin vazgeçilmezi mercimek çorbası, döner dürüm ve lahmacun oldu.

Siparişi En Çok Artan Ürün Kahve

Yılın en çok sipariş edilenlerinin birinci sırasına bu kez burger yerleşti. Lahmacun ise ikinci sıraya düştü. Bu ikilinin ardından kebap, pizza ve döner sırasıyla diğer favoriler oldu. Siparişini en çok artıran ürünlerde ise, ilk sıraya yüzde 135 artışla kahve yerleşti. Onu yüzde 84 ile pilav, yüzde 55 ile dondurma takip etti. Döner ve çiğ köfte de siparişini en çok artıran diğer ürünler oldu.

Anadolu’da Sipariş Sayısı Yüzde 75 Arttı

Hem en çok sipariş edilen hem de siparişini en çok artıran ürünlerde Türk mutfağının ağırlığı olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun en önemli etmenlerinden biri eve online yemek siparişinin büyük kentler haricinde de giderek daha çok benimsenmesi. Yemeksepeti’nde, üç büyük kent haricindeki kentlerden verilen sipariş sayısı geçen yıla göre yüzde 75 arttı.

Yemeksepeti’nden Kısa Kısa

  • Toplam siparişlerin yüzde 69’u mobilden geldi.
  • Restoran başına 739 adet puanlama ve 146 adet yorum ve yapıldı.
  • Yemeksepeti kullanıcıları toplam 199 milyon TL indirimden faydalandı.
  • En çok sipariş verilen gün: Pazar
  • En çok sipariş verilen şehir: İstanbul
  • En çok siparişi artan şehir: Karabük
  • En çok sipariş veren yaştakiler: 1995’liler
  • En çok sipariş veren burç: Oğlak
  • En çok sipariş veren kampus: Bilkent
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