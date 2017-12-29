İthal Enerjinin Kasım Ayı Faturası 3,5 Milyar Doları Aştı
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İthal Enerjinin Kasım Ayı Faturası 3,5 Milyar Doları Aştı


İthal Enerjinin Kasım Ayı Faturası 3,5 Milyar Doları Aştı
İthal Enerjinin Kasım Ayı Faturası 3,5 Milyar Doları Aştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:41:58
Anasayfa İthalat&İhracat İthal Enerjinin Kasım Ayı Faturası 3,5 Milyar Doları Aştı

Türkiye Kasım ayında enerji ithalatını artırtırdı. Yılın 11. ayında yapılan enerji ithalatının faturası 3,5 milyar doları aştı.

Türkiye Kasım ayında enerji ithalatını artırtırdı. Yılın 11. ayında yapılan enerji ithalatının faturası 3,5 milyar doları aştı.

Enerji İthalatı Yüzde 46 Arttı

Kasım ayına ilişkin enerji ithalatı verileri yükselişe işaret etti. Artış 2016 yılının Kasımına göre yüzde 46 oranında gerçekleşti. Kasım ayında enerjiye aktarılan kaynaksa toplamda 3 milyar 537 milyon 392 bin doları buldu.

İthalat Yüzde 21 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kayıt altına alınan verilere göre 2017’nin Kasım ayında Türkiye ithalata 20 milyar 537 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu tutar bir öndeki yılın tutarına yüzde 21,3 fark attı.

Enerji İthalatı 3,5 Milyar Doları Aştı

Enerji ithalatı, toplamı 20 milyar 537 milyon dolarlık ithalatın 3 milyar 537 milyon 392 bin dolarını oluşturdu. 2016 yılının Kasım ayında enerji ithalatının tutarı ise 2 milyar 422 milyon 308 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti. İthal edilen enerji ürünleri içerisinde mineral yakıt ve mineral yağlar ilk sırada yer aldı. Bunların yanında Türkiye Kasım ayında mineral mum ve bunların damıtılmasıyla elde edilen ürünleri de ithal etti.

Veriler incelendiğinde 2017 yılının Kasım ayında enerjiye yönelik yapılan ithalat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46 gibi yüksek bir oranda artış kaydetmiş oldu.

Ham Petrol İthalatı Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilene göre Türkiye Kasım ayında ham petrol ithalatını düşürdü. Düşüş 2016’nın aynı ayına göre yüzde 33,3’ü buldu. Kasımda ithal edilen ham petrol miktarı ise toplamda bir milyon 502 bin 912 ton olarak kayıtlara geçti. 

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