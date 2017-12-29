2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak
Advert Advert Advert


2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak


2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak
2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:40:36
Anasayfa Şirketler 2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak

MiaVita Beytepe yatırımcısı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 2018 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi inşaat sektörünün yine ön plana çıkacağı dile getirildi.

MiaVita Beytepe Yatırımcısı Nurettin Yılmaz 2017 yılının inşaat sektörü açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi. Gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetlere dair açıklamalarda da bulunan Yılmaz “2017 yılının üçüncü çeyreğine baktığımızda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörünün toplam katma değerinin yüzde 2,8, sanayi sektörünün yüzde 14,8 ve inşaat sektörünün ise yüzde 18,7 artmış olduğunu görüyoruz. Bu durum inşaat sektörünün büyüyen yapısının 2018 yılında da devam edeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'Yatırımcılar Desteklenmeli'

2017 yılının iş dünyasını kısmen zorladığına vurgu yapan Yılmaz “Dış ülkeler ile yaşanan ilişkiler her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiledi. Yatırımcılar olabildiğince yükselen maliyet fiyatlarını inşaat sektörüne yansıtmamaya çalıştı. Sağlanan özveriler ile 2017 yılı inşaat sektörünün çok yara almadığı bir yıl oldu. Bu noktada yetkililerin de ellerinden gelen özeni ve teşviki gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu ortamlar, normal şartlarda yapılmayacak kampanyaların, ele geçirilemeyecek fırsatların ortaya çıktığı dönemlerdir. Temel amaç, yatırımı teşvik etmek, ülkemizi güzel günlere ulaştırabilmek için durmaksızın çalışmak olmalıdır ”diye konuştu.

“MiaVita Yaşam Alanları Sunuyor”

Projede hayata geçirdikleri tavan yüksekliği ile de Ankara’da fark yarattıklarının altını çizen Yılmaz “Net 3.05m’lik tavan yüksekliğimiz Ankaralı yatırımcılara sunulmuş önemli özelliklerimizden birisi. Dairelerimizin tamamında rahat ve kullanışlı alanlar ve yüksek tavanlar sayesinde ferahlık hakim” dedi. Projede kullanılan malzemelerin kalitesine de vurgu yapan Yılmaz “Kullandığımız kaliteli, ithal ürünler ve yerden ısıtma sistemimiz, kapı ve pencerelerin de tavan yüksekliğine oranlı özel üretim olması bizi diğer projelerden ayırıyor. Aidatlar ise ev sahiplerinin daire metrekarelerine oranlanarak belirlenecek ve bölge rayiçlerinin üzerinde olmayacak” açıklamasında bulundu.

inşaat sektörü ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!