2018 Yılı Yine İnşaat Sektörünü Ön Plana Çıkaracak

MiaVita Beytepe Yatırımcısı Nurettin Yılmaz 2017 yılının inşaat sektörü açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi. Gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetlere dair açıklamalarda da bulunan Yılmaz “2017 yılının üçüncü çeyreğine baktığımızda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörünün toplam katma değerinin yüzde 2,8, sanayi sektörünün yüzde 14,8 ve inşaat sektörünün ise yüzde 18,7 artmış olduğunu görüyoruz. Bu durum inşaat sektörünün büyüyen yapısının 2018 yılında da devam edeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'Yatırımcılar Desteklenmeli'

2017 yılının iş dünyasını kısmen zorladığına vurgu yapan Yılmaz “Dış ülkeler ile yaşanan ilişkiler her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiledi. Yatırımcılar olabildiğince yükselen maliyet fiyatlarını inşaat sektörüne yansıtmamaya çalıştı. Sağlanan özveriler ile 2017 yılı inşaat sektörünün çok yara almadığı bir yıl oldu. Bu noktada yetkililerin de ellerinden gelen özeni ve teşviki gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu ortamlar, normal şartlarda yapılmayacak kampanyaların, ele geçirilemeyecek fırsatların ortaya çıktığı dönemlerdir. Temel amaç, yatırımı teşvik etmek, ülkemizi güzel günlere ulaştırabilmek için durmaksızın çalışmak olmalıdır ”diye konuştu.

“MiaVita Yaşam Alanları Sunuyor”

Projede hayata geçirdikleri tavan yüksekliği ile de Ankara’da fark yarattıklarının altını çizen Yılmaz “Net 3.05m’lik tavan yüksekliğimiz Ankaralı yatırımcılara sunulmuş önemli özelliklerimizden birisi. Dairelerimizin tamamında rahat ve kullanışlı alanlar ve yüksek tavanlar sayesinde ferahlık hakim” dedi. Projede kullanılan malzemelerin kalitesine de vurgu yapan Yılmaz “Kullandığımız kaliteli, ithal ürünler ve yerden ısıtma sistemimiz, kapı ve pencerelerin de tavan yüksekliğine oranlı özel üretim olması bizi diğer projelerden ayırıyor. Aidatlar ise ev sahiplerinin daire metrekarelerine oranlanarak belirlenecek ve bölge rayiçlerinin üzerinde olmayacak” açıklamasında bulundu.