2018 Yılında Özel Sektöre Zam Geliyor
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2018 Yılında Özel Sektöre Zam Geliyor


2018 Yılında Özel Sektöre Zam Geliyor
2018 Yılında Özel Sektöre Zam Geliyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:44:37
Anasayfa Eko Gündem 2018 Yılında Özel Sektöre Zam Geliyor

Enflasyon oranlarına bakılarak özel sektöre verilecek zam miktarı belirlendi. Bunun üzerine maaşların yüzde 11 oranında artması bekleniyor.

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group’un Türkiye genelinde Aralık ayında gerçekleştirdiği araştırma özel sektörde bulunan şirketlerin 2018 yılında çalışanlarına yüzde 11 zam yapacağını ortaya koydu. Korn Ferry Hay Group’un Kasım ayında gerçekleştirdiği araştırmada ise bu oran yüzde 10 olarak tahmin ediliyordu. İki araştırma arasında ortaya çıkan farklılığın, enflasyon beklentilerinde son dönemde yaşanan artıştan kaynaklandığı belirtildi. Araştırma, şirketlerin yıllık enflasyon beklentilerinin artmasına bağlı olarak maaş zamlarını revize ettiklerini gösterdi.

En Yüksek Maaş Artışı Otomotiv Ana Sanayi’nde

Türkiye ekonomisinin önde gelen yerli ve yabancı 390 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, önümüzdeki yıl en çok hangi sektörlerin maaş artışına gideceği, hangi sektörlerin ise maaş artışında biraz daha geride kalacağını da net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre; Otomotiv Ana Sanayi yüzde 13 ile en yüksek zam oranını yapacak sektör olurken, kimya, enerji dağıtım ve perakende, otomotiv yan sanayi, metal, sigorta ve teknoloji Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan sektörler oldu.

Enflasyonun Artması Ücretlere de Yansıdı

Ücret Artışları araştırmasını değerlendiren Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, şirketlerin ücret yönetiminde son dönemde enflasyonun çift hanelere ulaşması nedeniyle revizyon yaptıklarına dikkat çekti. Yıldırım, “Son aylarda enflasyonda ortaya çıkan artış özel sektör çalışanlarının ücretlerine de yansıdı. Kasım ayında sonuçlandırdığımız araştırmada şirketlerin ortalama yüzde 10 zam planladıklarını tespit ettik. Ancak enflasyonda yaşanan artış nedeniyle şirketlerin zam oranlarını revize ettiklerini gözlemlemeye başladık. Bu nedenle Aralık ayında yeni bir araştırma yapma ihtiyacı duyduk. 19 Aralık’ta tamamladığımız araştırma ise sektörlere göre farklılaşan oranlarda revizyon yapıldığını ve şirketlerin ortalama 2018 yılında zam oranlarını yüzde 11’e çıkardıklarını ortaya koydu” dedi.

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