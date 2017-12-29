Liv Hospital Grubundan Yeni Yıl Uyarısı
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Liv Hospital Grubundan Yeni Yıl Uyarısı


Liv Hospital Grubundan Yeni Yıl Uyarısı
Liv Hospital Grubundan Yeni Yıl Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:47:02
Anasayfa Sağlık Liv Hospital Grubundan Yeni Yıl Uyarısı

Liv Hospital sağlık grubu tarafından yapılan açıklamalarda yeni yıl sofraları konusunda önemli uyarılar yapıldı. Yeni yıla sağlıklı girebilmek için metabolizma hızlandıran sağlıklı besinler tüketilmesi gerektiği belirlendi.

Yılbaşı gecesi özenle hazırlanmış sofralarda buluşulur. Herkes kendi bütçesine göre akşam için özel ve güzel menüler oluşturur. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız yılbaşı gecesini kilo almadan geçirmek isteyenlere önerilerde bulundu. Şükran Yıldız yılbaşı öncesi ve sonrası uygulanacak küçük tüyolarla kiloyu dengede tutmanın mümkün olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Yılbaşı öncesi ve sonrasında toplam 1 hafta boyunca metabolizmanızı canlandıran ve vücudun protein ihtiyacını iyi bir şekilde karşılayacak bir program uygulamak gerekiyor. Böylelikle protein alımına bağlı olarak hızlı bir metabolizmaya sahip olursunuz. Zinde bir metabolizma ve ödemsiz bir yeni yıl için günde 2-2.5 litre su içmeniz gerektiğini de unutmayalım.”

  • Yılbaşı gecesi en çok yapılan hatalardan biri de “Nasılsa akşam fazla yiyeceğim” düşüncesiyle gündüz hiçbir şey yememek. Akşam yemeğine asla aç oturmayın.
  • Limon suyunun içinde havuç ve salatalık veya yoğurtlu sosa batırılmış taze sebzeler sizi kalorilerden uzak tutabilir.
  • Cipsler yerine taze/kuru meyve, leblebi ve bir avuç fındık/badem yiyebilirsiniz.
  • Başlangıç tabakları genellikle tuzlu ve iştah açıcı şarküteri ürünleri bakımından zengindir. Bu tabakların yerine bir miktar peynir, çeri domates, salatalık, hindi/somon füme gibi daha az kalorili tabakları tercih edin.
  • Yılbaşı sofralarının geleneksel lezzeti hindidir. Kırmızı ete göre kolesterolü düşük ve sindirimi daha kolay olduğundan hindi uygun bir seçimdir.
  • Tatlı olarak, şerbetli tatlılar yerine kabak tatlısı, ayva tatlısı veya diğer meyveli tatlılardan tercih edebilirsiniz.

Yılbaşı Öncesi ve Sonrası Toplam 1 Haftalık Beslenme Programı:

Uyanınca elma ve limon dilimli 500 ml su

SABAH: 1 tam yumurta + 1 yumurta beyazı ile maydanozlu/yeşil soğanlı omlet

3-4 yemek kaşığı lor peyniri

Bol yeşillik, taze biber

2 dilim tam tahıllı ekmek

ARA: 10-12 çiğ badem/fındık+ 1 fincan beyaz çay

ÖĞLE: 1 porsiyon (120-150 gr) ızgara tavuk/et veya 350 gram balık veya 4-5 köfte

Bol yeşillikle yapılmış, limonlu ve elma sirkeli salata

ARA: 1 orta boy kivi veya 2 dilim ananas+ 1 fincan beyaz çay

AKŞAM: 1 porsiyon zeytinyağlı ıspanak/pazı/brokoli/lahana/karnabahar yemeği

1 kase yoğurt/cacık

ARA: 200 ml-1 su bardağı kefir

Yeni Yılın İlk Günü İçin Ödem Atıcı Çay

1 litre kaynar suya 3-4 dilim yıkanmış ananas kabuğu, yarım demet maydanoz, 3-4 dilim portakal, 1 poşet yeşil çay, 2-3 adet çubuk tarçın ekleyip 3 dakika kaynatın. Ilık veya serin bir şekilde tüm gün tüketin.

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