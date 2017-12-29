KFC Yeni Yılda Iphone Dağıtıyor
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KFC Yeni Yılda Iphone Dağıtıyor


KFC Yeni Yılda Iphone Dağıtıyor
KFC Yeni Yılda Iphone Dağıtıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:49:36
Anasayfa Şirketler KFC Yeni Yılda Iphone Dağıtıyor

KFC tarafından yeni yıla özel bir kampanya düzenlendi. Facebook Şubesinden verilen siparişler sonrasında Iphone 8 çekilişine katılabilirsiniz.

Dünyanın en büyük tavuk zinciri KFC, 11 gizli baharatı ve yüzde 100 gerçek tavuk etiyle usta şefler tarafından hazırlanan lezzetli menü seçeneklerine farklılık katmaya devam ederken, tüketicilerinin hayatlarını hızla değişen teknolojiler ile kolaylaştırmayı sürdürüyor. Son olarak Facebook Messenger Bot uygulamasına merhaba diyen KFC, tüketicilerine yepyeni uygulaması ile keyifli bir yılbaşı hediyesi de veriyor. 26 Aralık 2017’ye kadar KFC Facebook Messenger Bot’la konuşarak aklına gelen “en yaratıcı yeni yıl hediyesi”ni paylaşan kullanıcılar arasında jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, bir KFC sever Iphone 8 sahibi olacak.

Tavuk Severlere KFC’den Yeni Bir Deneyim

Dünyanın önde gelen fast food zincirlerinden KFC, yakın gelecekte çağrı merkezlerinin yerini alması beklenen Facebook Messenger Bot teknolojisi ile KFC lezzetlerine dair merak edilen tüm sorulara daha hızlı ve inovatif bir yolla yanıt veriyor.

KFC Facebook Messenger Bot’un sipariş özelliği ile tavuk severlere yeni nesil sipariş deneyimi yaşatırken, KFC Facebook Şubesi’de kapılarını açmış oluyor.

Ayrıca tüketiciler KFC için çok önemli bir proje olan “Mutfak Ortada” kapsamında “daima taze” hakkında da akıllarına takılan her türlü soruya Facebook Messenger Bot’tan yanıt alabilecek. Yani KFC severler bir yandan yarışırken, bir yandan da sorularına yanıt alabilecekler.

KFC ekonomi haber basın bülteni
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