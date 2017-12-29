TANAP Gıda Yardımlarına Devam Ediyor
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TANAP Gıda Yardımlarına Devam Ediyor


TANAP Gıda Yardımlarına Devam Ediyor
TANAP Gıda Yardımlarına Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 11:52:54
Anasayfa Şirketler TANAP Gıda Yardımlarına Devam Ediyor

TANAP boru hattının geçtiği şehirlerin gelişimi için sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Son olarak yapılan gıda yardımlarının ikinci turu devam ediyor.

İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye’nin bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin en büyük ve önemli adımlarından olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergâhı üzerinde bulunan köy ve mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak gerçekleştirdiği gıda yardımı programına devam ediyor. Proje kapsamında 4 bölüme ayrılan hat boyunca, 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ikinci aşamasında Lot 2 bölgesinde yer alan Erzurum’un bir mahallesi ile Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın belirlediği 1.000 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı.

Projenin ilk ayağı Kasım ayında gerçekleştirilmiş ve Ardahan, Kars, Erzurum illerinde 3 bin 522 kişiye gıda yardımı sağlanmıştı. Proje kapsamında; boru hattı üzerinde yer alan diğer illerde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılmaya devam edilecek.

TANAP ekonomi haber basın bülteni
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