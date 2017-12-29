Migros'tan Yeni Yıl Araştırması

Migros, Money Club Kart üyelerinin yılbaşı alışveriş eğilimlerini araştırdı. Türkiye çapında 450 Money Club Kart üyesi arasında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 70’i yılbaşını kendi evinde, yüzde 23’ü ise yakınlarının evinde geçirmeyi tercih ediyor. Bu doğrultuda evde geçirilen yılbaşıların vazgeçilmezi kuruyemiş, market alışverişlerinde en fazla tercih edilen ürün olarak dikkat çekiyor. Yılbaşı sofraları için yemek tercihlerinde ise etli yemekler, ızgara kırmızı et, meze ve hamurişi tatlılar ilk sıraları alıyor.

Bu dönemde yapılan alışverişin yüzde 70’inde yılbaşı gecesine özel liste yapılıyor. Listenin başında kuruyemiş, içecek çeşitleri, cips, bisküvi, kek, gofret, aile oyunları, kırmızı et, meyve ve sebze dikkat çekiyor. Tüketicilerin yüzde 79’u yılbaşını ailesiyle, yüzde 14’ü ise eşiyle baş başa geçirmeyi planlıyor.

Yılbaşı Gecesi İçin Özel Süsleme ve Hindi Tercih Edenler Daha Genç

Money Club Kart üyelerinin yılbaşı alışverişlerini de inceleyen Migros, yılbaşı sofrası için hindi tercih eden tüketicilerin yüzde 63’ünün son 7 aydaki ilk hindi alışverişlerini bu dönemde yaptığını belirledi. Düzenli olarak hindi tüketen müşterilerine kıyasla yılbaşı döneminde ilk kez hindi alan tüketiciler daha genç.

Yılbaşı alışverişlerinde yılbaşı süsü ve yılbaşı sepeti alan tüketicilere bakıldığında %73’ünün 49 yaş altında olduğu görülüyor.

100 Ürünlük Alışveriş Sepetine Yılbaşı İçin 25 Ürün Ekleniyor

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret A.Ş. Format Direktörü Cem Tunçay, yılbaşı yemeğinin pek çok aile için özel bir anlamı olduğuna dikkat çekiyor. Bu gecenin alışveriş sepetini de doğrudan etkilediğini belirten Tunçay, “Tüketicilerin evde yeni yıla girme tercihi doğrultusunda, her yıl Aralık ayında alışverişler bir önceki aya göre artış gösteriyor. Yaptığımız araştırmada da tüketicilerin yılbaşı gecelerini çoğunlukla aileleriyle geçirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Yılbaşı sofralarında çekirdek ailelerin dışında aile büyükleri ve yakın akrabalar da bir araya geliyor ve sofralar genişliyor. Bunun da etkisiyle, toplam sepetinde Kasım ayında 100 ürün bulunan bir müşteri, Aralık ayında buna en az 25 ürün ilave ediyor” dedi.