Türkiye Kasım Ayında 1,6 Milyon Yabancı Ağırladı

Kasım ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısı artarak 1,5 milyon kişiyi geçti. Artış, 2016’nın Kasım ayına kıyasla yüzde 22,13 oldu.

En Fazla Giriş İstanbul’dan Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017’nin Kasımında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısını içeren istatistikleri açıkladı. Buna göre Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı toplamda bir milyon 652 bin 795 kişiyi buldu.

Yılın 11 ayında yabancıların en fazla giriş yaptığı gümrüklerin başında İstanbul geldi. İstanbul’a giriş yapan yabancı sayısı 832 bin 542 kişiye işaret etti. Kentin toplamdan aldığı paysa yüzde 50’yi aştı. İl sıralamasında en fazla girişin yapıldığı diğer bir kent Edirne olarak belirlendi. Buna göre Edirne gümrüklerini kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yabacı sayısı 220 bin 854 kişi oldu. Aynı ayda 186 bin 792 yabancı Artvin’den Türkiye’ye girdi. Yabancıların en fazla giriş yaptığı diğer bir kentse Antalya oldu. Kasım ayında Antalya gümrüklerine giriş kaydı yaptıran yabacı ziyaretçi sayısı 128 bin 564 kişiyi gösterdi. Bu illerin yanında Ağrı’da girişlerin yoğun olduğu kent sıralamasında beşinciliğin sahibi oldu.

11 Ayda 30,7 Milyon Yabancı!

Yapılan değerlendirme neticesinde yılın ilk 11 ayında, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 30 milyon 706 bin 245 kişi olarak belirlendi. Bu sayı 2016’nın aynı aylarına yüzde 27,68’lik fark atmayı başardı. 11 ay boyunca Türkiye’ye giriş yapan yabancıların 359 bin 28’i günü birlikçi olarak giriş çıkış yaptı. Aynı dönem dikkate alındığında yabancıların en fazla girişi İstanbul’dan yaptıkları gözlemlendi. İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Edirne illeri takip etti. İlk beşte Artvin dördüncü olurken, listenin beşinci ismi Muğla olarak belirlendi.

İranlı Turist Sayısı Arttı

Kasım ayında İranlıların Türkiye ilgisinin yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kasım ayında ülkeden gelen yabancı sayısı 196 bin 393’ü buldu. Bu ayda Türkiye en fazla ziyaretçiyi İran yanında Gürcistan, Bulgaristan ve Almanya’dan çekti.

11 Ayda En Çok Yabancı Rusya’dan Geldi

Yılın ilk 11 ayı dikkate alındığındaysa Rus turistler ilk sıranın sahibi oldu. Rusya’yı Almanya ve İran izledi.