Güneydoğu Bölgesine Yeni Yılda Yatırımlar Artacak
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Güneydoğu Bölgesine Yeni Yılda Yatırımlar Artacak


Güneydoğu Bölgesine Yeni Yılda Yatırımlar Artacak
Güneydoğu Bölgesine Yeni Yılda Yatırımlar Artacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-29 Saat: 12:22:55
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Dicle Elektrik Dağıtım şirketi yeni yılda Güneydoğu bölgesi için yatırımlarını artırmayı planlıyor. 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım planlanıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, Güneydoğu’daki altı ilde yer alan 1 milyon 700 bin müşterisine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmek için 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana hayata geçirdiği 1 milyar 200 milyon liralık yatırıma ek olarak, 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde hayata geçirdikleri toplam yatırım tutarının 2018 yılı sonunda 1.6 milyar liraya yükseleceğini belirtti. Karagüzel, 2013 Temmuz ayından bu yana başta il merkezleri olmak üzere enerji altyapısını yenileme yolunda önemli adımlar attıklarını, teknolojiye en çok yatırım yapan şirketlerden biri haline gelerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi kurma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduklarını hatırlattı.

Dicle Elektrik’in, kaçak elektrik ile mücadelede sahada büyük özveri ve gayretle çalıştığına değinen Murat Karagüzel, kaçak elektrik kullanma oranlarının sürekli olarak azaldığını, kaçak kullanıma karşı verilen mücadelede yanlış bilinenler yüzünden şirketin ciddi anlamda mağdur durumda olmasına karşın yılmadan ve bıkmadan israfa ve enerji istismarına karşı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Karagüzel, enerji kalitesini yükseltmek için iletim kablolarını yerin altına aldıklarını, trafoları yenilediklerini, şebekelerde güç artışları gerçekleştirdiklerini ve yeni teknolojiler geliştirerek yatırımları çeşitlendirdiklerini de ifade etti. İl ve ilçelerde cadde ve sokak aydınlatmaları geliştirilirken, aydınlatma çalışmalarının köylere kadar yayıldığına değinen Karagüzel, kaçak kullanıma karşı mücadeleden taviz vermediklerini ve bunun hem ülke ekonomisine, hem de sorumluluk bölgelerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine çok büyük kazanımlar getirdiğine dikkat çekti.

2018’de 400 Milyonluk Yatırım

Genel Müdür Karagüzel, 2018 yılından itibaren yatırımların ciddi bir kısmını kırsala kaydırmaya başlayacaklarını vurgulayarak, son 4 yılda 1.2 milyar liralık yatırımın il ve ilçelere dengeli dağıtıldığını söyledi.

2018 yılında şehir merkezlerindeki yatırımların yanı sıra kırsal kesimde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji nakil hatlarının yenileneceğini de kaydeden Karagüzel, “Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliği çerçevesinde yaptığımız yatırım planlamasına göre, 2018 yılında Güneydoğu’daki altı ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımda en büyük pay 95 milyon lira ile Şanlıurfa’ya ayrıldı. Şanlıurfa’yı, 75 milyon liralık yatırım ile Diyarbakır ve 70 milyonluk yatırım ile Mardin izleyecek. Toplam 160 milyon liralık yatırım da Batman, Siirt ve Şırnak’ta planlanan yeni yatırımlara ayrılacak” dedi.

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