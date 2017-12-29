Lüleburgaz Belediyesinden İnovasyona Destek

Lüleburgaz Belediyesi, 25 Aralık 2017 tarihinde Lüleburgaz’da düzenlediği bir organizasyonla 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’nda hayata geçirilmesi planlanan fikir ve projelerin tanıtımına imza attı. Lansman gecesinde girişimcilik ve tasarım ekosisteminin önemli isimlerinin yanı sıra yerel, ulusal basın ve paydaşlar ile çok sayıda katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sunucu Metin Uca’nın açılış konuşmasını yaptığı gecede Lüleburgaz Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü Dilek Çetin Çivi, Lüleburgaz Belediyesi’nin gelecek vizyonu ve 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’na dair planlamaları aktardığı etkileyici bir sunum gerçekleştirdi. Çivi, Lüleburgaz Belediyesi’nin “Her yerde, her şeyde, herkes için inovasyon ve tasarım” çıkış noktasından hareketle yola çıktığını ve Lüleburgaz’da yer alan Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA) içerisinde yer alacak kuluçka merkezi ve eğitim salonlarının kapılarının ise girişimci zihinlere ardına dek açık olduğunu belirtti.

Çivi’nin ardından “İyi Fikir Taze Yenir” adlı sunumunu gerçekleştiren teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı ile ilgili olarak, “Böyle çabaların çok nadir ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Lüleburgaz değişirse Marmara değişir ve bu zincirleme bir şekilde sürüp gider.” sözleriyle Lüleburgaz’da başlatılan dönüşümün tüm Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi.

“Daha İyi Bir Dünyaya Katkı Sunabiliriz”

Kuzuloğlu’ndan sonra düşüncelerini aktaran Lüleburgaz Belediye Başkanı emin Halebak, konuşmasında inovatif fikirlerin ve tasarımların daha iyi bir yaşam anlamına geldiğini vurguladı ve “Bir şeyleri değiştirerek daha iyi bir dünyaya katkı sunabiliriz.” söz konusu inovatif fikir ve tasarımların yalnızca Lüleburgaz’ı değil, tüm Türkiye’yi ve dünyayı da dönüştürebileceğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği Konseyi’nin Lüleburgaz Belediyesi’ne 4 defa 12 Yıldız Şehir Ödülü verdiğine değinen Lüleburgaz Belediye Başkanı, buna ek olarak Lüleburgaz’ın Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Metropolis ve Guangzhou belediye yönetimi tarafından iki yılda bir verilen “Yerel Yönetimlerin Oscar Ödülü” olarak kabul edilen Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödüllerinde aday gösterilen dünya çapında 171 şehir 301 proje arasında ilk 15’e giren listede yer alma başarısını gösterdiğini ve Türkiyeden ise listeye giren tek şehir olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

“Biz, Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm benzerlerimizden farklılaştık.” diyen Emin Halebak, “Mutluluk başarmayarak mümkün değil, ancak başardığımızda mümkün olan bir şey.” sözleriyle 2018 yılında da başarmanın önündeki engelleri birer birer kaldırmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, konuşmasından sonra yılın slogan yarışmasında “Hayal Et, Düşün, Tasarla; Düşlediğini Lüleburgaz’da Yaşa” sloganı ile 1. olan Büşra Eyvazlı Dayılar’a ise ödülünü takdim etti. Ardından girişimcilik ve tasarım alanında birikimleri ile öne çıkan çok sayıda isme Lüleburgaz Belediyesi’nin Kamusal, Kurumsal ve Ulusal olmak üzere 3 ayrı kategori altında belirlenen “Yılın Elçileri” unvanı takdim edildi.