Sürücüler Dikkat! 2018 Yılı Trafik Cezaları Belli Oldu

Yeni yıla sayılı günler kala, 2018’de uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Buna göre ehliyetsiz araç kullananlara 2 bin 18 liralık ceza söz konusu olacak! Kırmızı ışıkta geçenlerse 108 lira ceza ödeyecek.

Yeni Yılda Trafik Cezaları Yüzde 14,47 Oranında Artacak

Trafik cezaları 2018 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerlendirme oranı dahilinde artış kaydedecek. Artış yüzde 14,47 olacak. Yeniden değerleme ardından yeni yılda en düşük trafik cezası 85 TL olarak uygulanacak. En yüksek trafik cezası ise 17 bin 65 TL’yi bulacak.

En düşük trafik cezası yolcu taşıma sınırını aşan sürücülere uygulanacak. Tescil plakasını yetkili olmadığı halde basan ve dağıtımını yapanlara uygulanacak para cezası 11 bin 885 lirayı bulacak.

Trafik İşaretlerinin Yerini Değiştirene 488 Lira Ceza!

Trafiği düzenleyen trafik akışını bozanlar, karayoluna zarar verenler, trafik işaret ve işaretçilere zarar verenler, bunun yanında işaretlerin yerini değiştirenler 488 liralık idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Trafikte tescili yapılmış araçları, gerekli belge olmadan ve tescil plakası bulunmadan trafiğe çıkartanlara uygulanacak ceza 2 bin TL olacak.

Ruhsatsız Araç Kullanmanın Cezası 488 TL

Aracı ruhsatsız olarak kullanan sürücülere ve plakayı yasal sınırlar haricinde farklı bir yere montaj edenlere 488 TL’lik ceza söz konusu olacak.

Tescil plakası üzerinde okumayı bozacak değişiklikler yapanlara uygulanacak ceza da 488 TL olacak. Tescili yapılmış fakat aracı plakasız olarak kullananlara kesilecek ceza 2.018 TL’yi bulacak.

Sahte plakanın yeni yıldaki cezası 5.942 lira olacak.

Takograf ile taksimetre bulundurma zorunluluğu olmasına rağmen bu cihazları araçta bulundurmayanlar 488 liralık para cezasına çarptırılacak. Söz konusu cihazları hatalı üretenler, bozuk olarak kullananlara kesilecek ceza ise 7.623 TL olarak uygulanacak.

Yeni yılda ehliyetsiz olarak trafiğe çıkanlar 2.018 liralık para cezası ödemek zorunda kalacak. Trafik ışıklarını ihlal edenlere 235 TL ceza kesilecek.

Araçlarını yasal muayene süresi zarfında muayene ettirmeyenlere uygulanacak idari para cezası 108 lira olacak.