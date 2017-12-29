Bakan Arslan Açıkladı! Köprü Ve Otoyola Zam Kapıda!
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Bakan Arslan Açıkladı! Köprü Ve Otoyola Zam Kapıda!


Bakan Arslan Açıkladı! Köprü Ve Otoyola Zam Kapıda!
Bakan Arslan Açıkladı! Köprü Ve Otoyola Zam Kapıda! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-29 Saat: 13:26:34
Anasayfa Eko Gündem Bakan Arslan Açıkladı! Köprü Ve Otoyola Zam Kapıda!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, otoyol ve köprüleri kullanan araç sahiplerini üzecek bir haber verdi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin 2 Ocakta belli olacağını söyleyerek, ücretlerin kur farkına göre belirleneceğini aktardı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, otoyol ve köprüleri kullanan araç sahiplerini üzecek bir haber verdi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin 2 Ocakta belli olacağını söyleyerek, ücretlerin kur farkına göre belirleneceğini aktardı.

Otoyol Ve Köprü Ücretleri 2 Ocak 2018’de Belli Olacak

Bakan Ahmet Arslan yaptığı açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağının sinyallerini verdi. Bakan zamlı fiyatların 2 Ocak 2018 tarihinde netlik kazanacağını belirterek, zammın döviz kurundaki değişim baz alınarak yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinin artacağını söyleyerek, “Yap, işlet, devret modeli kapsamında işletilmekte olan otoyol geçiş ücretleri bu şekilde netlik kazanacak” dedi.  

Aralık Ayı Enflasyonu Bekleniyor

Bakan Ahmet Arslan açıklamasında köprü ve otoyol ücretlerine yönelikte değerlendirme yaptı. Yeni yılda geçerli olacak ücretler hakkında bir düzenlemenin şimdilik söz konusu olmadığına işaret ederek, “Düzenlemeyi enflasyon rakamlarına göre yapacağız. Bunun için Aralık ayı enflasyon sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar netleştiğinde, yeni yılda geçerli olacak otoyol ve köprü geçiş ücretleri de belli olacak” şeklinde konuştu.

Başkentray Şubat Ayında Hizmete Açıklacak!

2018 yılında Yüksek Hızlı Trenle daha fazla yolcu taşımayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Arslan, “YHT hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yolcu taşıma hedefimiz önümüzdeki yıl 45 milyonun aşılması yönünde. Bunun yanında 2018 yılının Şubatında Başkentray projesini de hizmete dahil edeceğiz” dedi.

İlk Etap 29 Ekim 2018 Tarihinde Açılacak

Yeni havalimanı hakkında bazı bilgilerde aktaran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ilk etap çalışmalarında sona gelindiğini, açılışın 2018’in 29 Ekiminde yapılacağını müjdeledi. Bunların yanında önümüzdeki yılın sonuna kadar bütün kamu kurumlarının E-Devlet dahilinde hizmet sunacağının da altını çizdi. 

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