Kayseri Belediyesi Güneş Enerji Panelleriyle 2 Milyon Lira Gelir Elde Ediyor

Melikgazi Belediyesi, ilk defa 2016 senesinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük kapalı semt pazarlarından Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı'nın çatısına güneş enerjisi panelleri monte etti. Bunun ardından 6 semt pazarı yeri ve belediyenin hizmet binası çatısına da güneş enerjisi panelleri yerleştirme kararı alındı.

Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Danişment, Gökkent, İldem, TOKİ ve Hürriyet semt pazar yerleri ve belediye hizmet binası çatısına 11 milyon 564 bin lira tutarında yatırımla yerleştirilen güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrik satışından senede 2 milyon 200 bin liralık getiri elde ediliyor. Paneller ile bin 500 civarında hanenin bir senelik elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güneş enerjisi panellerinden ciddi bir gelir elde ettiklerini belirtti. Üretilen elektriğin bir bölümünün kendileri tarafından tüketildiğini dile getiren Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurumları arasında güneş enerjisi santralini ilk kuran belediye olduklarına değindi. Bu bilinçle pazar yerlerinin değerlendirilmesi ve daha fonksiyonlu hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Büyükkılıç, son aşamada ise belediye binasının çatısına panel yerleştirdiklerini anlattı.

10 Proje Daha Var

Kazan kazan politikasıyla bu bölgede şu anda hibrit olarak sisteme angaje bağlantılı ve güneş enerjisinden ürettilen elektriğin kullanıldığını aktaran Büyükkılıç, hava şartları kötüye gittiğinde veya kış geldiğinde, kar yağdığında sistemden elektriğin çekildiğini anlattı. Üretilen elektrik ile belediyenin yan gelir elde ettiğini ifade eden Büyükkılıç, üretilen elektriğin bir miktarının da belediye tarafından tüketildiğini belirtti. Güneş enerjisi panellerinin öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını da ifadelerine ekleyen Büyükkılıç, yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler olmak üzere 10 güneş enerjisi santrali projesi daha düşündüklerini açıkladı.