Sudan Çad Ve Tunus’la Yeni Ortaklık Anlaşmaları İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Sudan, Çad ve Tunus’a yapılan seyahatlerde 150’nin üzerinde Türk iş adamı da katılımda bulundu. Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde Sudan ile 22, Çad ile 9, Tunus ile 4 anlaşma imzalandı. Tarım, eğitim, savunma, sanayi, kültür, sağlık ve enerji sektöründe bu ülkelerle ortak anlaşmalar imzalanırken iş adamları da yeni anlaşmalarla ülkeye dönüş yaptı.

Afrika seyahatine dair muhabirlere açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, üç ülkeye yapılan seyahatlerin ülke lehine oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Sudan'ın Afrika ziyaretlerinde öne çıkan ülke olduğuna işaret eden Büyükekşi, Sudan ile imzalanan anlaşmaların içinde çok kritik bir havalimanı inşaatı olduğunu bildirdi. Sağlık ve enerji sektörüne dair imzalanan anlaşmaların olduğunu da anımsatan Büyükekşi, uzun vadeye yayıldığında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği 10 milyar dolar değerinde ihracat hedefine yönelik güzel bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerin ikinci durağı olan Çad ve Türkiye'nin bu ülkeler içinde 42 milyon dolarla en az dış ticaret hacmine sahip ülke olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, bu ülkeyle daha çok anlaşmaların imzalanmasının gerekliliğine değindi. Tunus'un ise 1.2 milyar dolarla Türkiye'nin bu ülkeler arasında en çok dış ticaret gerçekleştirdiği ülke olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Tunus’a 900 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını anlattı.

Türkiye Müslüman Ülkeleri Kalkındıracak

Üç ülkeden de Türkiye'ye yönelik ciddi bir ilgi olduğunu ifade eden Büyükekşi, özellikle Sudan ve Çad'da vatandaşların Türkiye'ye göstermiş olduğu ilgiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği teveccühten ötürü teşekkürlerini sundu. Müslüman ülkelerinin Recep Tayyip Erdoğan'ı bu dünyanın lideri olarak gördüklerini dile getiren Büyükekşi, Türkiye’nin artık bu ülkelerde karşı daha farklı bir yol izlemesinin gerekliliğine işaret etti. Yapılacak yatırımlar ve bundan sonraki aşamalarda imzalanacak anlaşmalarda Türkiye'den destek almasının bu ülkeler açısından oldukça önemli olduğunu belirten Büyükekşi, bu ülkelerin Türkiye’yi kalkındıracak bir ülke olarak gördüklerini aktardı.