LAMP 83 Koton İle İşbirliğine Gitti

Perakende mağazacılık sektörüne yönelik optimal çözümleriyle, uzun yıllardır birçok markayla iş birliğine imza atan LAMP 83, çözüm ortağı olduğu dev firmalar arasına Koton’uda ekledi. Vadi İstanbul AVM’de yer alan Koton mağazasının aydınlatılmasında, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanan toplam 971 adet armatürden yararlanıldı.

İki katlı mağaza içerisindeki 1.500m² alanın genel aydınlatması, ankastre grubundan ikili ve üçlü ürünlerle sağlandı. Koton ürünlerinin doğru şekilde teşhir edilmesi amacıyla vitrin ve duvarlarda ray spot, kolon çevrelerindeyse rozanslı armatürler tercih edildi. Giyinme kabinleri tekli kare armatürlerle aydınlatılırken, jean bölümünde renk algısını güçlendirmek için 22 metre mavi şerit led kullanıldı. Mağazanın kasa bölümünde, homojen bir ışık elde etmek amacıyla bir adet, 583 cm boyunda özel üretim sarkıt armatüre yer verildi.

Koton Mağazacılık’ın İnşaat İşleri Grubu’ndan Elektrik Mühendisi Murat Ölçülü aydınlatmadaki kriterlerini, ‘Mağazalarımızın aydınlatmasını tasarlarken önceliğimiz, doğru ışık kaynaklarını kullanmaktır. Doğru ışık kaynağı seçimi ile birlikte proje aşamasında, mağazamızın konsepti ve istenilen aydınlık düzeyine göre ürün tiplerini ve yerleşimlerini belirliyoruz. Mağaza tasarımı ve aydınlatma armatürü seçiminde, ürünlerimizi olduğu gibi gösteren, doğru ışık kaynakları kullanmak ve uygun aydınlık seviyelerini yakalayacağımız tasarım yapmak, önceliklerimiz arasındadır.’şeklinde özetledi.

LAMP 83’le gerçekleştirdikleri işbirliğini de değerlendiren Ölçülü, ‘LAMP 83, ülkemizde kaliteli ve doğru aydınlatma çözümleri sunan firmalar arasında yer alıyor. Bu sebeple, istediğimiz verimlilikteki ürünleri belirlediğimiz koşullarda ve maliyetlerde sağlayabiliyor. LAMP 83 ile çalıştığımız projelerden ve aldığımız sonuçlardan memnun olduğumuzu belirtmek isteriz.’ yorumunu yaptı.

LAMP 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili ‘Sektörünün öncü markalarından Koton’la, gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden son derece memnunuz. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve perakende mağazacılığın ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirebilme yeteneğimiz, böyle projelerde bize büyük avantaj sağlıyor. Müşterimizin taleplerini istedikleri şekilde karşılayarak, ortaya her iki tarafı da memnun eden bir sonucun ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Koton ile olan işbirliğimizin gittikçe gelişeceğine ve ilerleyen dönemde, farklı mağaza ve konseptlerde, birlikte daha da başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz.’ diye konuştu.