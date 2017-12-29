Petrol Ofisi En Büyük İkinci Şirket Seçildi

Bu yıl 19’uncusu açıklanan Capital 500 listesinde Petrol Ofisi, 30.8 milyar TL cirosunun yanı sıra 1.521.466.000 TL’lik ihracatı ile de Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri olarak yerini aldı. 1.700’ü aşkın istasyonu ile Türkiye’nin en büyük akaryakıt zincirini oluşturan Petrol Ofisi, benzeri görülmemiş yatırımlara sahip. 9 akaryakıt ve 3 LPG terminali bulunan Petrol Ofisi, 20 havaalanı ikmal ünitesi ile 1 madeni yağ fabrikasına da sahip. Yaklaşık 1.1 milyon m³ depolama kapasitesine sahip olan Petrol Ofisi’nin madeni yağ ve kimyasallardaki satış hacmi ise 114.000 ton.

“Petrol Ofisi Türkiye’nin En Büyük Değerlerinden”

28 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen Capital 500 Ödül Töreni’nde ödülü alan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, sıralamanın somut rakamlarla belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Capital 500 listesi, herhangi bir yorum ya da yaklaşımla değil, tamamen matematiksel bir değerlendirme ile; yani rakamlarla yapılıyor. Her şey ortada, her şey şeffaf ve bir o kadar da net. Diğer bir açıdan, özel sektör şirketlerinin yer aldığı bu sıralama ülkemize sağlanan katkıları, yaratılan değeri de ortaya koyuyor. Bu anlamda bu liste, bir anlamda özel sektör için Türkiye’nin şeref kürsüsü. Petrol Ofisi olarak biz de, böylesine önemli ve anlamlı bir platformda yer almaktan ve istikrarla bu listenin zirve yarışında bulunmaktan onur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.