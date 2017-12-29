Ürettiği Direklerle Dünya Üzerindeki 5 Tedarikçi Konumuna Geldi

Türkiye'nin en uzun bayrak direğini ürettiklerini ifade eden MİTAŞ Grup Başkan Yardımcısı Aslan, dünyanın en büyük 5 direk üreticisinden biri olduklarını belirtti. Aslan, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan 136 farklı ülkeye ürün ihraç ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliği ile 1955 senesinde açılan MİTAŞ, 1989 senesinde özelleştirilerek hizmetlerine özel sektör firması olarak devam etti. 1994 senesinden günümüze ihracat yapan firma, yüksek gerilim enerji nakil hattı direkleri, telekomünikasyon direkleri, aydınlatma direkleri, trafo merkezleri ve diğer çelik kontrüksiyon ürün üretimi gerçekleştiriyor. Ankara 50. Yıl Parkı'nda bulunan 110 metrelik boyuyla Türkiye'nin en uzun bayrak direğini üreten MİTAŞ, Norveç'e yaptığı güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışabilen aydınlatma direği, Hollanda'ya yaptığı ülkenin en uzun dekoratif aydınlatma direği ve İzlanda'ya yaptığı Avrupa'nın en geniş elektrik direğiyle de dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Yeni Pazarlara Girmeyi Hedefliyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda MİTAŞ Grup Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bora Aslan, senelik bazda 200 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını anımsattı. Bu ihracat tutarıyla Türkiye'nin ilk 250 ihracat firması arasında yer aldıklarına dikkat çeken Aslan, senelik üretimlerinin yüzde 90'lık bölümünün ihraç edildiğini aktardı. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan 136 farklı ülkeye ürün ihraç ettiklerini anlatan Aslan, bu 136 ülkede etkin bir şekilde hizmet verdiklerini belirterek özellikle Afrika bölgesinde çok büyük açılımlarının olduğunu dile getirdi. Kuzey Amerika'da Kanada ve ABD'de büyük projeler yaptıklarını anlatan Aslan, Avrupa ve komşu ülkelerin ticaret yapılan ana pazarlar olduğunu aktardı. Güney Amerika gibi pazarlarda ise 10 senedir hizmet verdiklerini ifade eden Aslan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ankara, İzmir ve İzmit olmak üzere Türkiye'de üç bölgede üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Aslan, İtalya'da ise aydınlatma ve havalimanı apron direkleri üretimi yapan bir fabrikalarının bulunduğunu aktardı. İtalya'da bulunan fabrika üzerinden Avrupa pazarına ürün sattıklarını belirten Aslan, MİTAŞ’ın dünya üzerinde büyük elektrik idareleri tarafından özellikle seçilen tedarikçi konumunda olduğuna işaret etti.