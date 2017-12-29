Doğtaş Kelebek CEO'su Yeni Yıl Mesajını Yayınladı

Yıllardır yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine ve mobilya sektörüne önemli bir güç kattıklarına dikkat çeken Serbes; yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında toplam 85 mağaza açtıklarını, 350’nin üzerindeki Doğtaş, Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak&Banyo konsept mağazalarında sürekli yenilenen koleksiyonları müşterilerle buluşturduklarına değindi.

Mesajında hem yenilenen mağaza konseptlerinin etkisi hem trendleri yakalayan yeni tasarımlar hem de hükümetin aldığı KDV indirimi kararının etkisiyle 2017 yılı net satışlarını büyük ölçüde artırdıklarını vurgulayan Serbes; Düzce tesislerinde gerçekleştirilen yatırımla üretim kapasitesini de artırdıklarını, ilave istihdam sağladıklarını söyledi.

Aktif olarak 32 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türk mobilyasının kalitesini dünyanın birçok noktasına taşıyan Doğtaş Kelebek olarak; yurtdışında mevcut pazarlarda güçlendiklerine ve önemli pazarlarda yeni yatırımlara imza attıklarına değinen Serbes, 2018 yılının ilk çeyreğinde Kenya, Lübnan, Zambiya, Liberya, Kosova, Kıbrıs, Sudan gibi ülkelerde yeni mağazalar açacakları haberini verdi.

2018 Şubat ayında yeni yatak markasını lanse edeceklerini söyleyen Serbes; “Piyasaya yeni yatak markamızla iddialı bir giriş yapacağız. Markamız öncelikli olarak Doğtaş ve Kelebek konsept mağazalarımız içinde ayrı bir bölümde sergilenecek. Mağaza konseptlerimizde yaptığımız yenilik, ürün portföyümüzde gerçekleştirdiklerimiz, yatak sektörüne getireceğimiz fark ve yenilikle 2018 yılı bizim yılımız olacak.” dedi.

Şirket olarak çok önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Serbes; 2017 yılında alınan ödülleri sıraladı

İstanbul Mobilya Fuarı’nda (İSMOB) iki tasarım ödülü,

Capital Dergisi’nin Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda mobilya sektörünün en beğenilen şirketi ödülü,

Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100 listesine mobilya sektöründen giren tek şirket olma başarısı,

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde mobilya sektörünün itibarını en çok artıran markası ödülü,

A.L.F.A. Awards Ödülleri’nde mobilya sektörünün müşteri deneyimini en iyi yöneten markası ödülü,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü,

İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından mobilya sektörünün başarılı ihracatçısı ödülü,

Social Media Awards Turkey 2017’de mobilya sektöründe sosyal medyayı en başarılı kullanan marka ödülü,

Superbrands’in yürüttüğü çalışma doğrultusunda hem Doğtaş, hem Kelebek Mobilya’yla Türkiye’nin süper markası ödülü.

Elde edilen başarıların tüm Doğtaş Kelebek ailesine güç verdiğini söyleyen Serbes, mesajında “Global markalar yaratmanın gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz. Türk markasının gücünü dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Bizim, bin bir emekle ürettiğimiz her ürünün görücüye çıktığı bayilerimiz, bize güvenen ve tercih eden müşterilerimiz, değerli tedarikçilerimiz ve emekleriyle şirketimizi bugünlere getiren çalışanlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Serbes; sağlıklı, huzurlu, barış ve refah içinde, tüm dileklerin gerçekleşeceği, marka başarılarının konuşulacağı mutlu bir yıl diledi.