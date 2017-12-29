LcW Yeni İmaj Filmiyle Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin moda perakende lideri LC Waikiki’nin dünyaca beğenilen bir marka olma başarısını ve global büyüklüğünü anlatan yeni kurumsal imaj filmi 27 Aralık itibariyle tüm kanallarda ve sosyal medyada gösterime girdi. 1988 yılında Paris’te doğan ve 1997 yılında bir Türk markası olan LC Waikiki, küresel arenada büyüme yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. Markanın vizyona giren yeni imaj filminde, dünya çapında 832 mağazasıyla 3 kıtada birbirinden farklı kültür ve yaşam biçimlerine sahip milyonlarca kişiye ulaşan LC Waikiki’nin global vizyonuna dikkat çekiliyor.

LC Waikiki Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Deniz Aktürk Erdem, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’nin LC Waikiki’si, 42.000 çalışanıyla, 3 kıtada, 3 günde bir yeni mağaza açıyor. 38 ülkede kadın, erkek, çocuk, LC Waikiki’yi seviyor, giyiyor. Biz de, bizi seven müşterilerimizi gururlandıracak filmler hazırlamak istedik.. 3 filmden oluşan kampanyamız, tüm kanallarda ve sosyal medyada yayına girdi. Türkiye’nin global arenada milli elçisi olan LC Waikiki’nin yeni imaj filmleri umarım tüm izleyiciler tarafından beğenilir.”

Her anlamda “ulaşılabilir moda” kavramına öncülük eden ve liderliğinden aldığı güçle dünyanın dört bir yanında her kesimin ihtiyaçlarına cevap veren tasarımlar sunan LC Waikiki’nin yeni imaj filmi kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 3 ayrı şekilde hazırlandı. Filmlerde, markanın tasarımlarını beğenerek giyen, farklı yaş grupları ve farklı kültürlerden insanlar bir araya getirildi.

Jingle’ı Nil Karaibrahimgil Seslendirdi

Yönetmenliğini Cemal Alphan’ın yaptığı imaj filmi, Rabarba imzasını taşıyor. Nilinişleri tarafından hazırlanan film müziklerine ise bir kez daha Nil Karaibrahimgil’in sesi ve yorumu eşlik ediyor. Yüksek kare çekimlerle her bir hareketin tek tek görüntülendiği ve toplam 1200 kare fotoğrafın çekildiği yapımda yaklaşık 100 parça giysi ve aksesuar kullanıldı. Sadece ön hazırlığı 20 gün süren filmde, profesyonel 22 dansçı ve oyuncu yer aldı.