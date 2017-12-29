Türk Lirasının Değeri Arttı Ama Maliyette Arttı!
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Türk Lirasının Değeri Arttı Ama Maliyette Arttı!


Türk Lirasının Değeri Arttı Ama Maliyette Arttı!
Türk Lirasının Değeri Arttı Ama Maliyette Arttı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-29 Saat: 15:22:14
Anasayfa Eko Gündem Türk Lirasının Değeri Arttı Ama Maliyette Arttı!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, döviz kurundaki yükselmenin TL bazlı gelir artışı gibi görünmesine rağmen enflasyona bağlı olarak giderlerde de fiyat artışına neden olacağının unutulmaması gerektiğine işaret etti.

TÜROB Kasım 2017 Ülke Performans Raporunu bildirdi. Veri ve analiz firması STR’nin TÜROB için hazırladığı ve araştırmada dikkat alınan otellerin doluluk ortalamasını içeren rapor dahilinde, Türkiye'nin Kasım 2017 otel dolulukları, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 13.4 yükslerek, yüzde 62.7’ye ulaştı. Kasım 2016 senesinde bu oran yüzde 55.3 seviyesindeydi. 11 aylık doluluk oranı geçtiğimiz senenin aynı döneminde 51.1 seviyesindeyken, bu sene yüzde 60.3’e çıktı.

Average Daily Rate (ADR) olarak belirtilen ortalama günlük satılan oda bedeli Kasım 2016 senesinde 62.9 euroyken Kasım 2017’de 56.7 euroya geriledi. Toplam oda sayısı üstünden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) az oranda artarak 34.8 eurodan 35.5 euroya ulaştı. Bu senenin 11 aylık döneminde ortalama günlük satılan oda bedeli geçtiğimiz seneye kıyasla 77.7 eurodan 67.6’ya düştü. Oda başı elde edilen gelirler 39.7 eurodan 40.8 euroya çıktı.

2017 senesinin 11 aylık döneminde oda fiyatlarında en büyük kayıpları yaşayan ülke yüzde 13 oranında değer kaybıyla ve 67.6 euro ile Türkiye olarak belirlendi. Buna ek olarak 2017 senesinin 11 aylık döneminde otel doluluklarında en çok değer artışının meydana geldiği ülke de yüzde 18.1 artış ve yüzde 60.3 doluluk oranıyla Türkiye olarak belirlendi.

Sektörün Gelir Kaybına Dikkat Edilmeli

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TÜROB Başkanı Timur Bayındır, otelcilik sektöründe gelir kaybının dikkat çekmeye devam ettiğini belirtti. Döviz kurunda son bir sene içinde gözlemlenen artışların hesaba katılmasının gerektiğine işaret eden Bayındır, Kasım 2016 senesinde 3.64 lira olan euronun Kasım 2017’de 4.67 liraya çıktığını vurguladı. Bayındır, döviz kurundaki yükselmelerin lira bazlı gelir artışına destek verdiği düşünülse de enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışın olacağını belirtti.

Otelcilik Sektörü TÜROB Timur Bayındır RevPAR ADR
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