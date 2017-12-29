Yerli ve Milli Yazılıma Destek Verilmeli

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, yabancı bilişim firmaları tarafından uygulamaya sokulan, ”Türk firmalarının, İran ile iş yapmasını engellemeye yönelik faaliyetleri” hakkında açıklamalarda bulundu.

Oylum açıklamasında şunları kaydetti:

MÜSİAD olarak uzun yıllardır farklı şekillerde sektörde kendini gösteren ve özellikle son haftalarda gündeme gelmiş olan ve yabancı bilişim firmaları tarafından uygulanan Türk firmalarının İran ile iş yapmalarını engellemeye yönelik ambargo haberlerini yakından takip etmekteyiz.

Her şeyden önce şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki, Türkiye’de yerleşik yerli ve milli yazılım üreticileri, yurt dışı menşeli yazılımlara alternatif olabilecek hazir yazılımları veya bunların alternatiflerini, görev verilmesi durumunda geliştirebilecek insan kaynağına, bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.

Haberlerde bahsi geçen ambargonun, bugüne ait bir sorun olmadığının ve uzun yıllardır bu dayatmaların devam ettiğinin farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sorun şu an sadece belirtilen yazılımların kullanımları ile sınırlı iken; ileride daha büyük sorunları beraberinde getirebilmesi muhtemeldir. Şirketler için hayati önem taşıyan veri kayıplarının önüne geçebilmek adına, bugünden itibaren geleceğimizi güvence altına alacak yerli ve milli yazılım konusunda kararlar almak zorundayız.

Bugün Teknoparklarda, AR&Ge merkezlerinde veya bunların dışında yer alarak faaliyet gösteren binlerce firmamız ve bu firmalarda çalışan on binlerce yetişmiş iş gücümüz ile yerli ve milli tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapıya sahip olan sektörümüz, bu sorunların üstesinden gelebilecektl düzeydedir. Konu ile ilgili olarak ileriye dönük yapılması gerekenler;

1- Yabancı yazılım firmaları ile yapılan sözleşmelerin Türkiye hukukuna uygun ve ileriye yönelik firmalarımızı/kurumlarımızı güvene alacak bir hale getirilmesi.

2- Turquality gibi devlet teşviklerinde yabancı yazılımların destekten çıkarılarak yerlerine, milli alternatif yazılımların desteklenmesini saglayacak mekanizmalarin olusturulmasi

3- Bugün kamuda SAP gibi yabanci yazilim kullanan kurumların belirlenerek ileride daha büyük sorunların önüne geçebilmek adına yerli yazılım ürünlerine dönüşüm projelerine acil olarak başlanması.

4- Ülkemizin gelişiminde önemli rol alacak olan Savunma Sanayi, FATİH, Türkiye Gen Projesi ve bunun gibi ulusal projelerde, yazılım ve donanım ürünlerinin özellikle ve mutlaka yerli üreticilerden temin edilmesi.