Aksa Doğalgaz’dan Büyük Halka Arz!

Şirketin geleceğe dair projeleri ve yatırım planlarına yönelik muhabirlere değerlendirmeler yapan Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de 27 şehir ve 165 beldeye doğalgaz hizmeti sunduklarını ifade etti.

Bu rakamlara bakıldığı zaman Türkiye'de doğalgaz dağıtım sektörünün üçte birlik kısmının kendileri tarafından dağıtıldığını ve iki gün içinde Trabzon'un Araklı ve Hayrat ilçelerine de doğalgaz götüreceklerine dikkat çeken Arslan, bu sayede 2017 senesinde doğalgaz sağıtılan belde sayılarının 42'ye ulaşacağını belirtti. Arslan, 2017 senesini 450 milyon lirayı aşacak bir yatırım hacmiyle sonlandıracaklarını dile getirdi.

Önümüzdeki dört sene içinde 2.6 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını ve bu kapsamda 52 beldeye daha doğalgaz dağıtacaklarını anlatan Arslan, bu tutarın Türkiye doğalgaz dağıtım sektörüne aynı süreçte yapılacak yatırımın yüzde 42'lik bölümüne denk geldiğini ifade etti. Günümüzde 2.5 milyon abonelerinin bulunduğunun bilgisini veren Arslan, 2021 senesinin sonlanmasıyla abone sayılarının 3.7 milyona ulaşacağını açıkladı. Türkiye'deki 13 milyon abone sayısının ise 17 milyona çıkacağını öngören Arslan, sonuçların bu şekilde olması durumunda ülkedeki abone sayısının yüzde 22'lik bölümünün Aksa Doğalgaz abonasi olacağına işaret etti. Şirket, hali hazır durumda senelik bazda 8.7 milyar metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu miktarın 2021 senesi sonunda 10.8 milyar metreküpe çıkacağı öngörülmekte.

Hisselerin Yüzde 30’u Halka Arz Yapılacak

Şirketin holding bünyesinde karlılığı en iyi olan şirket olduğunu ve şirketin halka arzı için çalışmalara başladıklarını bildiren Arslan, 2018 senesinde bu çalışmalara yoğunlaşacaklarını belirtti. İlerleyen süreçte yapılacak ebitdaların (faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir) hesapladığında ortalama 250 milyon dolar seviyesinde ebitda olacağını düşündüklerini söyleyen Arslan, bu tutarın doğalgaz şirketine 2.5 milyar dolar değer oluşturduğu anlamına geldiğini aktardı. Firmanın yüzde 30'luk bölümünün halka arz edileceğini belirten Arslan, yüzde 30’luk hissenin 750 milyon dolar değerinde halka arz işlemi anlamına geldiğini ve 2018'in sonu ya da 2019'un ilk aylarında halka arzı yapmayı planladıklarına değindi.