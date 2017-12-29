Vatandaşların 1 Kuruş Tepkisi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı olarak görev yapan Sıtkı Yılmaz açıklamalarda bulunarak, AVM'lerde, marketlerde ve mağazalarda uygulanan politikalardan dolayı etiketlerde sonu 99 kuruş olan fiyatlarla sıklıkla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Daha Ucuz Algısı Oluşturulmaya Çalışılıyor

Söz konusu uygulamayla tüketicilerde daha ucuz algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yılmaz, bu durumun alışveriş yapılmasını körüklediğinin altını çizdi. İlk bakışta daha ucuz algısı yaratan bu ürünlerin sonuç olarak bakıldığında tüketiciyi mağdur ettiğini belirten Yılmaz, tüketicilerin bir kuruştan oluşan para üstünü alamadıklarını dile getirdi.

Tüketiciler Ücretsiz Kargodan Yararlanamıyor

Örnek olarak 150 TL ve üstünde harcamayla katılım sağlanabilen kampanyaları gösteren Yılmaz, vatandaşların 149.99 TL değerindeki bir ürünü satın aldığında söz konusu kampanyaya katılım sağlayamadığını bildirdi. Yine benzer bir durum olan internet alışverişlerinde bazen ücretsiz kargolardan da tüketicilerin yararlanamadığının altını çizen Yılmaz, vatandaşın böyle bir durumla karşılaştığında ikinci defa mağdur edildiğine dikkat çekti.

Bazı Mağazalar 10 Kuruşları da Vermiyor

Konu hakkında son zamanlarda oldukça fazla şikayetler gelmeye başladığını aktaran Yılmaz, yapılan alışverişler neticesinde milyonlarca bir kuruşun market kasalarında kaldığına değindi. Bu durumun mağazalarda da yaşandığını dile getiren Yılmaz, ürünlerin fiyat etiketlerinde 9.99 TL, 99.90 TL gibi rakamlar bulunduğunu ifade etti. Bazı mağazaların bir kuruşu vermemesinin yanında tüketicilere 10 kuruşları dahi vermediğini söyleyen Yılmaz, bu şekilde sürekli olarak paraların market kasalarında kaldığını, tüketicilerin de mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

Konu hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Tüketici Başvuru Merkezi Onusal Başkanı Aydın Ağaoğlu'da yılbaşından kaynaklı olarak bir çok mağazanın çekiliş fırsatı sunduğunu fakat 1 kuruşlar sebebiyle çok sayıda vatandaşın çekiliş hakkı bulunmadığına değindi.