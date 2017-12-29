Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu
Advert Advert Advert


Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu


Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu
Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-29 Saat: 16:24:49
Anasayfa Eko Gündem Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu

Bir vatandaşın bilgisayarına virüs sızdırılması sonucunda ele geçirilen internet bankacılığı şifresiyle başka hesaba aktarılan para hakkında görülen duruşmada Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı.

Kocaeli'de yaşayan ve internet bankacılığı kullanan bir vatandaşın izni olmadan, bilgisi dışında hesabından 2 bin TL çekilerek başka birinin hesabına aktarım gerçekleştirildi. Konu hakkında vatandaş inceleme talep ederken, gerçekleştirilen incelemenin sonucunda banka hesabından kimliği belirsiz kişilerce "oltalama" şeklinde tabir edilen bir yöntem çerçevesinde vatandaşın bilgisayarına virüs sızdırıldığı ve internet bankacılığı şifresinin bu yöntemle elde edildiği belirtildi. 

Duruşma Kocaeli 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Görüldü 

Meydana gelen olayda sorumluluğun bankaya ait olduğunu iddia eden vatandaş, zararın karşılanması adına Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştirdi. Yapılan duruşmada konuşan vatandaş, bankanın gerekli tedbirleri almamasından dolayı suçlu olduğunu savundu. 

Duruşma sırasında konuşan davalı banka avukatıysa, sorunun davacının bilgisayarına bulaşan virüs sebebiyle meydana geldiğini dile getirdi. Mahkeme aldığı kararda, banka haricindeki davalıların hırsızlık suçu işlediklerinin mahkeme kararınca sabit olduğunu belirterek, olayda bankanın herhangi bir suçu bulunmadığını ifade etti. Alınan karar sonucunda davacıya imzalanan sözleşme anımsatılarak şifresinin gizli kalması gerektiği ve üçüncü kişilerce şifrenin kullanılması durumunda sorumluluğun davacıya ait olduğu dile getirildi. 

Yargıtay Hükmü Davacı Yararına Bozdu

Mahkemeden çıkan sonuç için davacı ise temyize gitti. Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi'nde görülen duruşmada  Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi emsal bir karar aldı. Kararda davacıya ait olan mevduatın, davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemiyle hesaplar üstünden çekilerek başka hesaplara aktarımının gerçekleştiği vurgulandı.

Yargıtay, davacının şifrelerinin davacı kusuru çerçevesinde üçüncü kişilere verildiği kanıtlanmadığından ve yaşanan somut olay itibariyle davacıya yöneltilecek bir kusurun ispat edilememesinden dolayı hükmü davacı yararına bozma kararı aldı. 

Yargıtay Banka İnternet Bankacılığı Lira Kocaeli Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!
Borsa Yılın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı!