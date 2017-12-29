Yargıtay Hükmü Bozdu! Bankayı Suçlu Buldu

Kocaeli'de yaşayan ve internet bankacılığı kullanan bir vatandaşın izni olmadan, bilgisi dışında hesabından 2 bin TL çekilerek başka birinin hesabına aktarım gerçekleştirildi. Konu hakkında vatandaş inceleme talep ederken, gerçekleştirilen incelemenin sonucunda banka hesabından kimliği belirsiz kişilerce "oltalama" şeklinde tabir edilen bir yöntem çerçevesinde vatandaşın bilgisayarına virüs sızdırıldığı ve internet bankacılığı şifresinin bu yöntemle elde edildiği belirtildi.

Duruşma Kocaeli 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Görüldü

Meydana gelen olayda sorumluluğun bankaya ait olduğunu iddia eden vatandaş, zararın karşılanması adına Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştirdi. Yapılan duruşmada konuşan vatandaş, bankanın gerekli tedbirleri almamasından dolayı suçlu olduğunu savundu.

Duruşma sırasında konuşan davalı banka avukatıysa, sorunun davacının bilgisayarına bulaşan virüs sebebiyle meydana geldiğini dile getirdi. Mahkeme aldığı kararda, banka haricindeki davalıların hırsızlık suçu işlediklerinin mahkeme kararınca sabit olduğunu belirterek, olayda bankanın herhangi bir suçu bulunmadığını ifade etti. Alınan karar sonucunda davacıya imzalanan sözleşme anımsatılarak şifresinin gizli kalması gerektiği ve üçüncü kişilerce şifrenin kullanılması durumunda sorumluluğun davacıya ait olduğu dile getirildi.

Yargıtay Hükmü Davacı Yararına Bozdu

Mahkemeden çıkan sonuç için davacı ise temyize gitti. Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi'nde görülen duruşmada Yargıtay 11'nci Hukuk Dairesi emsal bir karar aldı. Kararda davacıya ait olan mevduatın, davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemiyle hesaplar üstünden çekilerek başka hesaplara aktarımının gerçekleştiği vurgulandı.

Yargıtay, davacının şifrelerinin davacı kusuru çerçevesinde üçüncü kişilere verildiği kanıtlanmadığından ve yaşanan somut olay itibariyle davacıya yöneltilecek bir kusurun ispat edilememesinden dolayı hükmü davacı yararına bozma kararı aldı.