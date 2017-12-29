Yeni Yılda Maaşlara Yüzde 11'lik Zam!

Korn Ferry Hay Group'un Türkiye'de aralık ayı içerisinde yaptığı araştırma doğrultusunda özel sektördeki şirketlerin yeni yılda personellerine yüzde 11 oranında zam yapacağını savundu. Korn Ferry Hay Group'un kasım ayında yaptığı araştıra sonuçlarında ise bahsi geçen rakamın yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtildi.

İki araştırma arasında görülen farkın sebebi olarak enflasyon verileri gösterilirken, araştırma neticesinde şirketlerin senelik bazdaki enflasyon beklentilerinin artışına bağlı olarak maaşlara gelecek zamları da yenilediğini gözlemlendi.

En Yüksek Zam Otomotiv Ana Sanayi Sektörüne

Ülke ekonomisinde öncü konumda yer alan yerli ve yabancı toplam 390 şirketin katılım gösterdiği araştırma sonucunda yeni yılda en çok hangi sektörlerde maaş artışı olacağı ve hangi sektörlerin maaşlarındaki zammın geride kalacağı belirlendi. Söz konusu doğrultuda 2018 senesinde Otomotiv Ana Sanayi sektörüne yüzde 13 oranında zam gelmesi öngörülürken, en yüksek zam oranının Otomotiv Ana Sanayi sektöründe yaşanacağı bildirildi. Ayrıca 2018 senesinde ülke ortalaması üstünde zam yapacak sektörler arasında kimyanın, dağıtım ve perakendenin, otomotiv yan sanayinin, metalin, sigorta ve teknolojinin de var olduğu belirtildi.

Ücret Artışları araştırması hakkında değerlendirmelerde bulunan Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, şirketlerin çalışanlarına verdiği ücretleri son dönemler içerisinde enflasyonda görülen çift haneden dolayı revize ettiklerini vurguladı.

Kasım ayında bir araştırma yaptıklarını ve bu araştırma sonucunda yüzde 10 oranında zam oranına ulaştıklarını vurgulayan Yıldırım, enflasyondan dolayı sektörlerin maaşları revize ettiğini gördüklerini ifade ederek, bundan dolayı aralık ayı içerisinde yeni araştırma yapma gereksinimi duyduklarını işaret etti.

Sektörlere Göre Maaş Zammı Beklentisi

Araştırmanın sonucunda ise özel sektörde beklenilen zamlar şu şekilde;

Otomotiv Ana Sanayi sektöründe yüzde 13 oranında zam yapılacağı bilgisi elde edilirken, kimya sektöründe bu zam yüzde 12.3 oranında, enerji dağıtım ve perakende sektöründe yüzde 12 oranında, metal sektöründe yüzde 11.8 oranında, enerji sektöründe yüzde 11.3 oranında, sigorta sektöründe yüzde 11.3 oranında, teknoloji sektöründe yüzde 11.3 oranında, ambalaj sektöründe yüzde 11 oranında, bankacılık sektöründe yüzde 11 oranında, hızlı tüketim malları sektöründe yüzde 11 oranında, madencilik sektöründe yüzde 10.9 oranında, gayrimenkul yönetimi sektöründe yüzde 10.8 oranında, yazılım sektöründe yüzde 10.3 oranında, ilaç sektöründe ise yüzde 10 oranında artış gözlemleneceği belirtildi.