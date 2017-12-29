Yoksulu İstihdam Eden İşverenlere Sigorta Prim Teşviki
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Yoksulu İstihdam Eden İşverenlere Sigorta Prim Teşviki


Yoksulu İstihdam Eden İşverenlere Sigorta Prim Teşviki
Yoksulu İstihdam Eden İşverenlere Sigorta Prim Teşviki Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-29 Saat: 17:19:47
Anasayfa Eko Gündem Yoksulu İstihdam Eden İşverenlere Sigorta Prim Teşviki

Sosyal yardımlardan yararlanan kişilere istihdam sağlayan işverenler için 364 TL olarak planlanan sigorta prim teşviki uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor.

Sosyal yardım verilen kişilerin istihdamını sağlayan işverenlere bakanlık tarafından verilecek olan sigorta prim teşviki uygulaması 2018'in ilk günü itibariyle başlayacak. Sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdamlarının gerçekleştirilmelerini hedefleyen yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından düzenli bir şekilde sosyal yardım alan, İŞKUR'da kaydı bulunan 15 ila 55 yaş aralığındaki işsizlerin, işverenler tarafından istihdamının sağlanması durumunda, söz konusu vatandaşların işveren sigorta primleri bir senelik dönem içerisinde bakanlık karşılayacak.

Çalışabilecek Durumda 157 Bin Yoksul Mevcut

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda, yönetmelikle belirtilen koşullara uyan, çalışabilir durumda bulunan toplam 157 bin yoksul bulunduğu belirtildi. İşverenler için başlatılacak prim desteğinin öncelikli hedef kitlesini bahsi geçen kişilerin oluşturacağı ifade edildi.

Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki prim ve devlet katkısı oranlarını göz önünde bulundurarak belirlenmiş olan prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine yönelik olan kısmını karşılayacak. Söz konusu çerçevede teşvik miktarının ise bir kişi baz alındığında aylık olarak 364 TL seviyesinde olması planlanıyor.

Sunulan İşi 3 Defa Kabul Etmeyenlerin Yardımlarında Kesinti

Öte yandan yönetmelik doğrultusunda mesleki eğitimleri, aktif iş gücü programlarını veya İŞKUR'un teklif ettiği işi haklı bir sebep göstermeksizin üç defa kabul etmeyen kişilerin nakdi düzenli sosyal yardımlarıda, bahsi geçen durumun İŞKUR sistemi üstünden bütünleşik sisteme aktarılmasını izleyen ayın başından itibaren bir sene süreyle kesilecek. Konu hakkında gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin itirazlar ise vakıf mütevelli heyetleri tarafından değerlendirmeye alınacak. 

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