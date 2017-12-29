Türkiye'nin İlk Yerli Balonu Kapadokya'da Üretilecek!
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Türkiye'nin İlk Yerli Balonu Kapadokya'da Üretilecek!


Türkiye'nin İlk Yerli Balonu Kapadokya'da Üretilecek!
Türkiye'nin İlk Yerli Balonu Kapadokya'da Üretilecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-29 Saat: 17:41:29
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye'nin İlk Yerli Balonu Kapadokya'da Üretilecek!

Kapadokya'da ilk yerli balonun üretilebilmesi adına testlere başlandı.

Türkiye'nin üreteceği ilk yerli balon için hazırlıklar sürüyor. Prototip testlerinin bitirilmesinden sonra 2018 senesinin eylül ayı içerisinde yerli balon üretiminin yapılmaya başlanması hedeflenirken, üreticiler açıklamalarda bulunarak balonların ithal edilmesinin, yedek parçaların temin edilme zorluğunun ve bakım maliyetlerinin yerli balona tercihleri yönlendirdiğine dikkatleri çekti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, KOSGEB, Konya Ovası Projesi Direktörlüğü, Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, ODTÜ ve Bilkent Teknopark bünyesinde bulunan Otonom Teknoloji'nin iş birliği doğrultusunda yerli balon projesine başlandığı belirtilirken, Kapadokya Balon Bakım Merkezi Kalite Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ağa konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kapadokya'da 25 Balon Firması Mevcut

Ağa, Ar-Ge projelerinin bitirilmesinden sonra KOSGEB'in desteklerinden yararlanmayı düşündükleri ifade ederek, dünyanın en önemli ticari uçuş merkezinin ev sahibi konumunda bulunan Türkiye'nin kendine ait balonu üretmemiş olmasından dolayı bu işe yönlendiklerini aktardı. Bu işe girişmenin diğer bir nedeninin ise balonların bakım maliyetleri olduğunun altını çizen Ağa, Kapadokya genelinde 25 adet balon firmasının mevcut olduğunu dile getirdi.

Yapılacak üretimlerin siparişler üzerine gerçekleştirileceğine değinen Ağa, balon siparişi veren müşterilerin balonların renklerini, kapasitelerini, kumaşlarını ve logolarını seçme şansına sahip olacaklarını işaret etti. Projenin en önemli bölümlerinden birinin balon üretiminde ihtiyaç gereksinimi olan kumaş tiplerini üretmek olduğunu vurgulayan Ağa, üretimlerin bir miktarın iç pazara sunacaklarını, kalanını ise ihraç edeceklerini söyledi.

Avrupa'ya Göre Daha Uygun Fiyatlı

Balon fiyatlarının büyüklüklerine bakılarak değişken olduğunu ifade eden Ağa, fiyatların 50 bin euro seviyesinden başlayarak 120 bin euro seviyesine kadar çıktığını belirtti. Öte yandan Ağa, Türkiye'de üretilecek balonların pazar içerisindeki maliyetlerinin, Avrupa'da üretilen benzer balonlarla karşılaştırıldığında yüzde 30 oranında daha ucuz olacağını sözlerine ekledi.

Yerli Balon Türkiye Kapadokya KOSGEB Kapadokya Balon Bakım Merkezi
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