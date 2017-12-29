THY Bünyesine 3 Uçak Daha Katılıyor!

THY, Boeing şirketinden üç adet B777-200LRF kargo uçağı alımı yapacağını açıkladı. Türk Hava Yolları tarafından KAP'a bildirilen açıklamada Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından 2018 senesinin eylül, ekim ve kasım ayı dönemleri içerisinde teslim alınmak kaydıyla üç adet B777-200LRF kargo uçağının alınmasına karar kılındığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Turkish Cargo adına sipariş geçen Türk Hava Yolları üç adet Boeing 777'den ikincisini teslim almıştı. Turkish Cargo tarafından alınan toplam 102 ton taşıma kapasitesi bulunan Boeing 777F modeli ise aralık ayının başında THY'nin bünyesine girmişti.

Uçağın Liste Fiyatı 325 Milyon Dolar

THY'nin bünyesine katacağı Boeing şirketinin aynı seri içindeki uzun menzilli kargo uçağının liste fiyatının ise 325 milyon dolar olduğu ifade edilirken, proram kapsamında 2008 senesinde ilk uçuşunu gerçekleştiren uçağın 2009 senesinin şubat ayı içerisinde ilk defa hizmete alındığı ifade edilmişti. 2017 senesinin eylül ayından itibaren ise uçağın global anlamda toplam sipariş edilen adedi ise 161 olarak belirtilmişti.

Öte yandan B777-200LRF modeli ile LR serisinin arasındaki farkların ise pencerelerin kaldırılması, üst kat kargo kapısının eklenmesi ve kokpit alanında gerçekleştirilen bazı değişiklikler olduğu ifade ediliyor. 9 bin kilometrenin üstünde menzili bulunan uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 347 bin 450 kilo olarak belirtilirken, uçağın üst kargo alanında 27 adet standart palet taşıma kapasitesine sahip olduğu ve alt kargo alanında ise 10 paletlik bir alan kapasitesinin bulunduğu ifade ediliyor.

2018'de Yeni Hatlar Geliyor

Türk Hava Yolları'nın Yöneti Kurulu Başkanı olarak görev yapan İlker Aycı ise 7 aralık tarihinde gerçekleştirilen uçak teslim töreninde yaptığı konuşmada, direkt kargo seferleri yapılan konum sayısının 55 seviyesinden 73 seviyesine kadar çıkartıldığını ve büyümesini sürdüren Turkish Cargo'nun mevcut hatlarına 2018 senesinin ilk ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini dile getirmişti.