Borsa İstanbul’un Başkanından Bitcoin Açıklaması

Bitcoin’e gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Borsa İstanbul’un Başkanı konu ile ilgili fikirlerini dile getirdi. Kripto para birimini bir kumar olarak değerlendiren Başkan Himmet Karadağ, kumar oynamak isteyenlerin başka platformlarda iş yapmasını da dile getirdi.

Blockchain teknolojilerini de ilgiyle takip ettiklerini dile getiren Başkan, önümüzdeki günlerde ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını belirtti. Kriptoloji hakkındaki fikirlerini söyleyen Başkan Karadağ, para transferlerinde belki merkez bankasının ve bütün finans sisteminin vazgeçemeyeceği bir teknoloji ve alan olduğunu belirtirken, bu alana yatırım yapmayan kuruluşların da ciddi anlamda geride kalacağını söyledi.

Borsa 2018 Yılında Halka Açılacak!

Bitcoin hakkındaki düşünceleri içerisinde Bitcoin’in çok manipülatif olduğunu söyleyen Başkan, kumar oynamak isteyenlerin başka bir platformda iş yapmalarını söyledi. Ayrıca Başkan Karadağ, bu para birimde bugün 3 lira yarın 3 milyon şeklinde bir sistemin olduğunu ve sonraki günlerde aşağı yönlü bir harekette mağduriyet yaşayabileceklerini belirtti. Bitcoin hakkında uyarılarda bulunduklarını söyleyen Başkan, kendilerinin uyarıda bulunmalarına rağmen finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve buna benzer teknolojileri takip etmesi gerektiğini de belirtti.

2018 yılında borsanın halka açılacağını söyleyen Karadağ, şu anda 10 12 firmanın halka arz için hazırlandığını söyledi. 2018 yılında halka arz ikliminin uygun olduğunu düşündüğünü söyleyen Başkan, önümüzdeki yıl halka arzda 10 milyar TL’nin yakalanabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bitcoin’i kumar olarak gören Başkan Karadağ, Bitcoin ile ilgili uyarılarını da yineledi. Güvenilir bir platform olmamasının da özellikle altını çizdi.