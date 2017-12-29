Açılışı Giderek Yaklaşırken Heyecan Dorukta! Sıçrama Tahtası Olacak!

Dev projelerin neredeyse başı olarak anılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına bir yıldan daha az bir süre kaldı. 2023 hedefleri arasında yer alan bu yeni havalimanı, bu hedefler için bir sıçrama tahtası olacak. Bu yeni havalimanı ile Turizm daha da canlanacak. Hava kargo ile ihracat da desteklenecek.

Dünyanın en büyük havaalanı olarak da bilinen İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk açılışı için 1 yıldan daha az bir süre kaldı. 2023 hedefleri için büyük bir sıçrama tahtası olacak olan bu havalimanı, Türkiye’yi dünyanın “hub”ı haline getirecek.

Hedeflere Adım Adım!

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmayı hedefleyen Türkiye, yeni havalimanını bir sıçrama tahtası olarak kullanacak. Yeni yapılan bu havalimanı ayrıca yatırımcıların bölgeye gelişleri açısından da önemli kolaylıklar sağlayacak. Yeni havalimanının turizm katkısı da oldukça büyük olacak. İstanbul ise finans merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Yapımı devam eden bu havalimanı sayesinde hava kargo ile ihracat desteklenecek. Havalimanı, Türkiye ekonomisini daha ileri taşımak için alt yapısı güçlü ve diğer ülkelere örnek olan bir konuma getirecek.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğine sahip olan bu havalimanında toplamda 100 bini aşkın kişi istihdam edecek. Yani sadece yatırım açısından istihdam açısından da büyük bir kazanç sağlanacak.

Bu havalimanında 100’e yakın havayolu şirketi olacak. Bu da demek oluyor ki İstanbul tüm ülkelere gidiş gelişin ana kapısı olacak.